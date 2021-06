Rádio Clube tem nova programação a partir desta segunda-feira

Maior parte será comandada por Cezar Polidoro, de manhã, e Joel Vilalon, à tarde; outra novidade é a volta do Liberal no Ar

A Rádio Clube (AM 580) estará de cara nova a partir desta semana. De segunda a sexta, a maior parte da programação será comandada pelos locutores Cezar Polidoro, de manhã, e Joel Vilalon, à tarde.

Outra novidade é o retorno do noticiário Liberal no Ar, agora do meio-dia às 13 horas.

Vilalon, que até a semana passada apresentava o Show da Manhã das 10 horas ao meio-dia, passará a ficar em frente ao microfone das 13 às 17 horas, com o inédito Show da Tarde.

Os radialistas Cezar Polidoro e Joel Vilallon, no estúdio da Rádio Clube – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo o apresentador, os ouvintes poderão pedir músicas durante o programa, que também vai conter informação e humor. “A gente vai fazer um programa bem para cima, alto astral, com a participação do ouvinte e com muita música, esporte, entretenimento e humor”, disse.

Com a transformação do Show da Manhã em Show da Tarde, o programa De Bem com a Vida, conduzido por Polidoro, ganhou mais duas horas de duração e acontecerá das 7h30 ao meio-dia – antes, terminava às 10 horas.

“No meu programa, nós temos vários quadros, o que acontece nas novelas, dicas, informação, a participação a toda hora do jornalismo da Rádio Clube informando sobre o trânsito, informando as condições climáticas, todas as informações necessárias”, afirmou o radialista.

Com a ampliação do horário, o programa abrirá ainda mais espaço para a participação dos ouvintes. Às 10 horas, também haverá uma oração. “É um momento muito especial, no qual as pessoas participam também”, comentou.

Entre o De Bem com a Vida e o Show da Tarde, a jornalista Paula Nacasaki vai apresentar o Liberal no Ar, que está de volta à Clube.

“É um programa produzido pelo jornalismo do Grupo Liberal, com prestação de serviço, entrevistas, esporte, polícia, o que estiver rolando nas cidades da nossa área de cobertura e também no País”, descreveu o coordenador de jornalismo das rádios do Grupo Liberal, Bruno Moreira.

Mais tarde, das 17 às 18 horas, a emissora também vai transmitir o programa musical As 12 Mais, que, até então, ia ao ar apenas aos domingos.

As alterações ocorrem após o falecimento de Érica Paixão, que faleceu no último dia 14, vítima do coronavírus (Covid-19). Ela era a voz por trás do programa Boa Tarde Clube, que ocupava a grade das 13 às 15 horas.

“Lamentamos que essa mudança veio também devido, infelizmente, a termos perdido a nossa amiga Érica Paixão, que vai fazer muita falta, não tenha dúvida disso. Mas vamos, com a nossa equipe toda, tentar fazer o melhor possível para mostrar uma rádio mais dinâmica para os nossos ouvintes”, declarou o diretor comercial e das rádios do Grupo Liberal, Fernando Giuliani.

A empresa ainda tem planos para mais mudanças no futuro, inclusive nas partes técnica e estrutural, de acordo com Giuliani. Polidoro também apontou que, após a pandemia, a Rádio Clube buscará uma maior proximidade com os ouvintes.

“Vai ter outras coisas que vamos fazer, como visitar o ouvinte, visita premiada, café da manhã, café da tarde na casa do ouvinte. Mas isso pós-pandemia. Então, nós temos muitas surpresas, muitas promoções”, contou o locutor.

