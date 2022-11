Radialista Geraldo Miante morre aos 89 anos, em Americana

Americanense começou a carreira no rádio em 1951 e permaneceu no ar até este ano; ele estava internado no Hospital Unimed

O radialista Geraldo Miante, de 89 anos, morreu na noite de terça-feira (15), aos 89 anos, em Americana. Ele estava internado no Hospital Unimed. Nascido em Americana, o comunicador ganhou o título de cidadão emérito, entregue pela câmara, como reconhecimento aos serviços prestados ao município, em 2009. Ele também foi presidente e dirigente do Lions Clube de Americana.

Miante nasceu no dia 11 de fevereiro de 1933. Estudou no Grupo Escolar Heitor Penteado e na Escola de Comércio, onde se formou como contador. Serviu no Tiro de Guerra em 1951. Começou sua carreira aos 16 anos trabalhando no Serviço de Alto Falante Cruzeiro do Sul.

Geraldo Miante durante entrevista ao LIBERAL em fevereiro deste ano – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Iniciou suas atividades no rádio em 1951 na Rádio Clube de Americana – hoje integrante do Grupo Liberal. Trabalhou em seguida Rádio Brasil, de Santa Bárbara d’Oeste. Depois retornou para a Rádio Clube, passando pela Rádio Cultura de Americana, e posteriormente, Rádio Azul Celeste, onde esteve no ar até este ano.

Palmeirense, Geraldo Miante conversou com o LIBERAL para uma reportagem sobre a presença do time alviverde na final do Mundial de Clubes, no começo deste ano. Ele estava no Maracanã, em 1951, na primeira conquista da equipe.

O velório está marcado para começar às 9h30 desta quarta-feira (16), na capela do Cemitério da Saudade. O sepultamento está marcado para as 13 horas.

Com informações da Câmara de Americana.