Radares da Avenida Nicolau João Abdalla estão danificados, em Americana

Os radares da Avenida Nicolau João Abdalla, nos dois sentidos, em Americana, estão danificados e precisarão passar por manutenção, de acordo com a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário). A situação foi constatada por motoristas no início desta semana.

Aparelho está tombado e pendurado na fiação de um poste – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Nesta terça-feira (20), um leitor enviou ao LIBERAL fotos mostrando os dois radares. A reportagem foi até o local na manhã desta quarta (21) e confirmou que o aparelho instalado no sentido da Rodovia Anhanguera (SP-330) está tombado e pendurado na fiação de um poste.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já o outro equipamento, no sentido Centro, está deslocado e com as câmeras apontando para uma vegetação que cerca a avenida.

A Utransv informou que, embora estivessem ligados, os radares estavam impossibilitados de fotografar e aferir a velocidade dos veículos.

Após questionamento do LIBERAL, a Prefeitura de Americana disse não saber os motivos que levaram ao problema.

A empresa responsável pela instalação foi acionada para fazer o reparo e a recolocação das câmeras nos locais indicados na licitação.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os radares da Nicolau João Abdalla já possuem um histórico de problemas. Em março de 2023, os equipamentos da via registraram 5,6 mil multas, que foram canceladas pelo Executivo após análises.

No mês seguinte, a reportagem noticiou que um dos radares estava escondido atrás de árvores, o que obrigou a prefeitura reposicioná-lo.

Por fim, em novembro do ano passado, um dos pontos de fiscalização caiu após ser atingido por um veículo, necessitando que a empresa responsável pela instalação fizesse a manutenção.