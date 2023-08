Radar em frente ao CCL é o que mais aplicou multas

Fiscalização no local flagrou 1,3 mil infrações no primeiro semestre deste ano

O radar de velocidade localizado em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, é o que mais aplicou multas em Americana no primeiro semestre deste ano, conforme dados da prefeitura obtidos pelo LIBERAL.

Ao todo, o equipamento, instalado no sentido bairro-Centro, flagrou 1.318 excessos de velocidade no período. O segundo radar com mais multas está entre a Avenida Cillos e a Rua dos Antúrios, com 1.203 infrações de avanço de sinal.

Radar campeão de multas obriga motorista a passar a 50km/h na Av. Brasil – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Esses são os números apenas das multas válidas, ou seja, que de fato mexeram ou ainda vão mexer no bolso dos motoristas.

Conforme o LIBERAL havia noticiado em abril, o ponto com mais multas aplicadas era o da Avenida Nicolau João Abdalla, mas as autuações nesse local foram canceladas pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no mesmo mês.

Nessa via houve 4.959 infrações flagradas no sentido bairro-Centro e 2.860 no lado contrário: um total de 7.819. Os equipamentos funcionaram apenas por um mês, com velocidade máxima de 50 km/h.

Em 5 de abril, Chico desativou todos os radares que tinham começado a funcionar em 2 de março, o que inclui os equipamentos da Nicolau João Abdalla.

Os outros aparelhos ficam na Rua Maranhão; nas avenidas Nicolau João Abdalla, Brasil, Abdo Najar, Rafael Vitta, Unitika e Padre Oswaldo Vieira de Andrade; e na Estrada Ivo Macris. O prefeito também cancelou todas as multas aplicadas por esses radares, sob a justificativa de que havia a necessidade de um novo estudo sobre esses pontos.

Mudanças

Os equipamentos continuam desativados. Porém, a prefeitura já definiu algumas mudanças. A administração municipal aumentou o limite de velocidade nos radares das avenidas Nicolau João Abdalla e Unitika, de 50 km/h para 60 km/h.

O Executivo também mudou a posição dos aparelhos da Nicolau João Abdalla. Um deles, o localizado no sentido bairro-Centro, estava escondido atrás de árvores. A situação rendeu reclamações.

Se somados todos os radares do município, Americana registrou 12.383 multas válidas no primeiro semestre. As infrações foram flagradas por 43 equipamentos.

Cinco radares com mais multas válidas: