Um radar de velocidade instalado na Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana, caiu após ser atingido por um veículo, conforme a prefeitura informou ao LIBERAL nesta quinta-feira (9).

O aparelho danificado fiscaliza os automóveis que trafegam sentido Centro. Há um outro equipamento no outro lado da via.

Segundo o Executivo, a empresa responsável pelos radares já está ciente da situação e vai realizar a manutenção nos próximos dias.

Esse é um dos novos radares que estão em funcionamento desde 28 de agosto. Antes, também havia funcionado entre 2 de março e 5 de abril, mas foi desativado pela prefeitura para a realização de ajustes na posição – antes, ficava atrás de árvores – e no limite de velocidade, que aumentou de 50 km/h para 60 km/h.

Com essas mudanças, o número de multas aplicadas pelos dois radares da avenida diminuiu. Caiu de 7.819 multas entre 2 de março e 5 de abril para 158 entre 28 de agosto e 1º de outubro – os dois intervalos possuem 34 dias.

Porém, as infrações registradas no primeiro semestre foram canceladas por determinação do prefeito Chico Sardelli (PV), que enxergou a necessidade de uma nova análise sobre os novos pontos de fiscalização.