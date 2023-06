Quina de São João tem aposta de R$ 35 mil em lotérica de Americana

Apostadores tentam prêmio de R$ 210 milhões da Quina de São João - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Não faltam interessados em colocar as mãos no prêmio de R$ 210 milhões da Quina de São João, que será sorteado neste sábado. Em uma lotérica na Vila Santa Catarina, em Americana, um grupo de amigos pagou R$ 35 mil por um bolão composto por cinco jogos com 15 números cada. A aposta mínima é de R$ 2,50 com jogo de cinco dezenas.

A gerente de uma lotérica, Flávia Helena da Silva, diz que, apesar de algumas pessoas preferirem tentar a sorte diretamente no site da Caixa, o movimento aumentou em pelo menos 50% nas últimas duas semanas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Para receber a premiação, os apostadores devem acertar dois, três, quatro e os cinco números. O valor é dividido entre as outras pessoas que também participam.”

A estagiária de pedagogia Sueli Fátima Siqueira Sales relata que vai tentar a sorte com o jogo de R$ 5. “Sempre faço apostas, mas nada caro.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A atendente Karina Ortiz, que trabalha em uma lotérica no São José, em Americana, conta que não perdeu a oportunidade para realizar uma “fezinha” e não faz questão de ganhar sozinha. “Não sei o que fazer com tanto dinheiro, só sei que não quero pagar boletos, e quem sabe viver de juros”, afirma.

A assistente financeira Maria José Sanguini fez uma aposta de R$ 21. Se ganhar, ela pretende ajudar os irmãos e viajar. As lotéricas convencionais funcionam neste sábado até as 12 horas e as anexas a estabelecimentos até as 19h.