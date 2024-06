Quina de São João movimenta lotéricas, que fazem apostas até por WhatsApp

A Quina de São João, cujo sorteio ocorre neste sábado (22), tem prêmio estimado de cerca de R$ 220 milhões e os apostadores têm procurado as lotéricas de Americana para fazer desde jogos simples, que custam R$ 2,50, até os de 15 dezenas, ao preço de R$ 7.507,50, além dos bolões, que têm os mais variados valores. Até mesmo apostas pelo WhatsApp estão sendo realizadas por alguns estabelecimentos.

Segundo Kênia Alves, gerente de uma lotérica na Rua Fernando Camargo, no Centro, mais uma vez as pessoas devem deixar para a última hora para efetuar as apostas.

Quina de São João tem sorteio neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Acredito que o maior movimento deve ser nesse sábado mesmo. Como sempre, o brasileiro deixa para o último momento, como ocorre em todos os anos. As lotéricas ficarão abertas até 12h, com exceção daquelas que ficam em supermercados, que estenderão o atendimento até 19h”, relatou.

Ainda de acordo com ela, estabelecimentos estão ampliando os atendimentos para quem prefere os jogos online. “Há cerca de um mês, a CEF (Caixa Econômica Federal) abriu a possibilidade para que as lotéricas comercializem os bolões diretamente no site do banco. Foi uma ideia interessante para expandir nossa área de atuação, que pode ser no País todo. Nós também estamos comercializando as apostas pelo WhatsApp”, completou.

Em outra lotérica, no São Vito, a gerente Cláudia Sanches Datsch diz que vários clientes estão arriscando a sorte em jogos individuais. “Em média, os clientes realizam cerca de R$ 100 em apostas”, comentou.

Adão Carneiro fez suas apostas e destacou o prêmio alto – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Sobre os bolões, Flávia Helena da Silva, que gerencia um estabelecimento na Avenida Cillos, afirma que o mais caro que já vendeu foi de R$ 26 mil, para funcionários de uma empresa de Americana. “Estamos recebendo outras apostas menores, entre R$ 1 mil e R$ 3 mil também”, destacou.

Como o prêmio é alto, o aposentado Adão Carneiro realizou suas apostas e afirmou não faz questão de ganhar sozinho. “Esse prêmio pode ser divido entre umas dez pessoas. Todos terão muito dinheiro para arrumar a vida. No meu caso, eu iria ajudar meus filhos também”, ponderou.