Queimadas pelo Estado deixam céu opaco e sol alaranjado em Americana e região

Céu alaranjado em Santa Bárbara – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O aspecto do céu opaco e com o sol alaranjado, na tarde desta sexta-feira (23), despertou a curiosidade de moradores de Americana e região. Ao LIBERAL, Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, explicou que o fenômeno tem relação com os inúmeros focos de queimadas de grandes proporções em todo Estado, cuja fumaça vem sendo transportada pelos ventos a centenas de quilômetros.

“A condição de tempo seco nos últimos dias, aliada à situação pré-frontal (que alinha os ventos de noroeste para sudeste e os deixa mais intensos), têm favorecido a propagação e proliferação de queimadas, bem como dificultam qualquer tentativa de combate”, afirma o meteorologista.

No Estado, ao menos dois incêndios de grande porte têm mobilizado as autoridades. Na região de Ribeirão Preto, uma onda de incêndios em vegetações e plantações de cana provocou o fechamento de rodovias por conta da fumaça.

Ainda nesta sexta, outro incêndio na área rural de Iracemápolis espalhou uma densa fumaça pela região. Cerca de 50 profissionais, entre bombeiros militares e civis tentam controlar as chamas na Fazenda Morro Azul.

Focos de incêndio espalhados pelo Estado de São Paulo – Foto: Cepagri

Devido a grande quantidade de focos de queimadas, a Defesa Civil do Estado, montou um gabinete para o monitoramento dos casos.

Segundo o meteorologista do Cepagri, os focos de incêndio se alastram e ganham maiores proporções justamente pelo tempo seco.

“Então, a gente fica com esse aspecto do céu mais opaco devido à grande concentração de material particulado de fumaça de poluentes atmosféricos. E isso também ocasiona a atenuação da radiação solar que chega até a superfície e também a dispersão dela gerando esse aspecto, tons mais avermelhados, mais alaranjados”, completa Bruno.