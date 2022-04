Quedas de energia geram prejuízos no Jd. das Orquídeas, em Americana

Comerciante investe em seguro contra danos causados pelas quedas - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A queda constante de energia tem trazido prejuízos a moradores e comerciantes da Rua Carlos Vassalo, no Jardim das Orquídeas, em Americana. Devido à instabilidade na rede, eles tiveram suas geladeiras queimadas.

Uma das moradoras, a analista administrativo Jordana Rodeli, de 38 anos, reside na rua há quatro anos e há dois tem enfrentado dificuldades com a CPFL Paulista, responsável pela distribuição de energia. Ela relata que no último ano a situação piorou.

Segundo a analista, com as oscilações de energia, a sua geladeira queimou em setembro do ano passado. Após o conserto, em março deste ano houve uma nova queda de energia e, com isso, o eletrodoméstico queimou pela segunda vez.

Jordana disse ao LIBERAL que chegou a contratar um eletricista, que instalou um dispositivo no poste para reduzir os danos com o problema elétrico, porém o investimento não foi suficiente para evitar a que a sua geladeira queimasse novamente.

“Abri chamados, mas a CPFL não respondia, só depois que fui nas redes sociais criticar é que eles me responderam. Apesar disso, não sei quando vou ter meu prejuízo ressarcido”, pontua Jordana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na mesma rua, no cruzamento com a Rua Lúcia Scognamillo Basanella, há o Vegas Comércio de Bebidas. De acordo com os donos do depósito de bebidas, Alessandra Cremonese e Evandro Bernardo da Silva, ambos de 41 anos, no sábado passado, dia 9, houve uma nova queda de energia e depois a distribuição do recurso ocorreu em meia fase. Este processo durou ao menos cinco horas.

Devido à interrupção e inconstância na eletricidade, segundo os proprietários, houve uma pane na central de alarme do estabelecimento e duas geladeiras queimaram. O prejuízo só não foi maior, porque desde que perceberam o problema, os empresários contrataram uma seguradora de equipamentos. Eles investem mais de R$ 2 mil ao ano com o serviço.

Outro lado

A CPFL foi questionada sobre quais os motivos das quedas de energia naquela rua, sobre a situação de moradores que foram afetados e também sobre um prazo de regularização para o impasse.

Por meio de assessoria de imprensa, a companhia informou que os técnicos estavam no bairro realizando uma avaliação e que está fazendo obras de investimento que demandam os desligamentos programados. Entretanto, moradores negam que tenham sido avisados.

Em relação aos equipamentos danificados, a CPFL reforçou que os clientes podem solicitar o ressarcimento por meio dos canais de atendimento, seguindo o procedimento padrão.

“O consumidor deve fornecer uma descrição do caso, com provável data e horário do ocorrido, informações sobre sua unidade consumidora, relatos dos problemas apresentados, detalhes da marca e modelo do aparelho”, traz a nota da CPFL.

Os consumidores também podem entrar em contato com a companhia pelo 0800 010 1010 e na internet, no cpfl.com.br, ou ainda pelo aplicativo CPFL Energia.