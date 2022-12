Queda no valor do combustível pode baratear viagem ao litoral

O preço médio do litro da gasolina caiu 24% neste mês, em relação ao mesmo período do ano passado, passando de R$ 6,30 para R$ 4,76. Essa redução no valor pode baratear em até 15% os gastos com transporte daqueles que moram em Americana e pretendem viajar de carro para o litoral norte e sul de São Paulo, para passar as festas de final de ano.

Para se ter uma ideia, pesquisa feita pela reportagem no ano passado mostrou que, para viajar para Ubatuba, eram necessários R$ 359,57 para combustível e pedágios para ida e volta. Neste ano, com a ajuda do site WikiRota e levando em consideração os preços dos pedágios reajustados, estima-se um gasto de R$ 306,15, uma queda de 15%. São 324 quilômetros de distância e aproximadamente quatro horas de viagem.

Os levantamentos do ano passado e deste ano foram feitos com base no valor médio da gasolina, que atualmente compensa mais que o etanol, e um desempenho médio de 15 quilômetros por litro na rodovia.

Júlia já está com as malas quase prontas para viajar para o litoral sul nesta sexta – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Uma viagem para Ilhabela, no ano passado, um dos destinos mais caros entre os pesquisados, exigia investimento de R$ 356,57 só com combustível e pedágios, mais o pagamento da travessia por balsa. Neste ano, estima-se um gasto de R$ 300,08, uma redução também na casa dos 15%.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Do total, R$ 191,08 seriam usados para abastecer e R$ 109 com pedágios. A taxa para travessia por balsa é a mesma do ano passado. Carros e caminhonetes pagam R$ 19 em dias da semana e R$ 28,50 aos sábados, domingos e feriados. Motos têm de desembolsar R$ 9,50 e R$ 14,20, respectivamente, conforme informações do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo.

Localizada no litoral norte, as praias de Caraguatatuba também são bastante procuradas nesta época do ano. O destino requer investimento de R$ 302,81 em combustível e pedágios, 8% a menos que no ano passado, quando foi estimado um gasto de R$ 332,25.

Outros três destinos no litoral bastante requisitados são Guarujá, Bertioga e Santos. Com exceção de Santos, que teve uma alta estimada em 10% com gastos só de transporte, viajar para o Guarujá ou Bertioga custa atualmente entre 11% e 13% mais barato.

A estudante Júlia Dilarri, de 24 anos, já está com a mala praticamente pronta para viajar para o litoral sul nesta sexta-feira, dia 23. Para não passar aperto com os gastos, ela diz que costuma se preparar no decorrer do ano. “Os custos, nessa época, são bem altos. Por isso, todo mês reservo um pouco de dinheiro para aproveitar as datas e não ficar apertada”, destacou.