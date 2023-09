Queda de postes e árvores interdita parte da Avenida Lírio Correa, em Americana

Incidente ocorreu durante as chuvas entre a noite desta quarta-feira e a madrugada desta quinta; CPFL, prefeitura e Defesa Civil atuam no local

Árvore caiu sobre fiação da rede de energia na Avenida Lírio Correa - Foto: Defesa Civil/Divulgação

O temporal que atingiu Americana nesta quarta-feira (27) provocou estragos na Avenida Lírio Correa, no Cariobinha. A queda de uma árvore de grande porte sobre a fiação elétrica derrubou cinco postes na via, que precisou ser parcialmente interditada.

Ainda na manhã desta quinta (28), funcionários da CPFL Paulista e servidores da Defesa Civil e da prefeitura atuavam para remover a árvore, que caiu por volta de 21h desta quarta, e fazer o reparo na rede de energia, que permanecia desligada.

Equipes trabalham para retirar árvore na Avenida Lírio Correa – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Segundo chefe da Defesa Civil de Americana, João Miletta, a chuva forte era prevista. “Terminamos a noite [desta quarta] com 45mm de chuva. Foi bastante água e bastante vento”, disse ao LIBERAL.

Na manhã desta quinta, a falta de energia preocupava moradores e comerciantes do entorno. Eliane Regina Furtado, proprietária de uma sorveteria, disse que ainda não tinha tido prejuízos e esperava o retorno da energia até 12h, pelo menos.

Nesta quarta, o temporal provocou queda de árvores e postes e deixou diversos pontos da cidade sem energia.

Moradores dos bairros Mário Covas, Jardim Ipiranga, Parque Novo Mundo, Jardim Primavera, Vila Medon, São Vito, São Manoel, Jardim Nossa Senhora do Carmo e Parque Residencial Jaguari relataram falta de energia.

A CPFL confirmou que a rede elétrica de algumas regiões da cidade foi afetada, mas disse que as equipes da companhia foram “imediatamente mobilizadas para restabelecer o funcionamento”.

Na Estrada da Balsa, 29 postes caíram no final da tarde, em meio à chuva. Os moradores da região do Jardim da Balsa chegaram a ficar sem energia por mais de 3h, sendo que equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) tiveram de realizar manutenções na rede.

Em Santa Bárbara d’Oeste, alguns bairros registraram quedas de energia e de árvores — na Rodovia Ernesto de Cillo, no Jardim Esmeralda, na Vila Pântano e na Cidade Nova. Não houve pontos de alagamento. No Tivoli Shopping, parte do telhado foi arrancada em meio à ventania.

Temporal já era previsto

As fortes chuvas desta quarta-feira (27) já eram previstas no início da semana devido à chegada de uma frente fria, que irá amenizar o calor nesta quinta (28).

Essa massa de ar frio conseguiu ultrapassar o bloqueio na atmosfera entre o Paraguai e o estado do Mato Grosso do Sul.

Entretanto, a expectativa é de que a frente fria seja passageira, impactando nas temperaturas nesta quinta e na manhã de sexta (29).

No sábado (30), a previsão indica que o calor irá retornar em Americana e região, com máximas entre 34°C e 37°C.