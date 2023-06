Queda de ICMS liga sinal de alerta na Prefeitura de Americana

A queda na arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), uma das principais fontes de receita de Americana, liga um sinal de alerta na prefeitura, segundo a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

No primeiro quadrimestre deste ano, o imposto rendeu R$ 52.244.698 para o município, 16,14% a menos em comparação ao mesmo período de 2022, quando a arrecadação foi de R$ 62.302.048.

A situação, que ocorre a nível nacional, motivou o prefeito Chico Sardelli (PV) a intensificar sua busca por recursos, de acordo com Simone.

“O prefeito tem buscado outras fontes de recurso para garantir a prestação de serviço, tem ido a São Paulo toda semana, tem buscado convênios e recursos junto a deputados, ao governo estadual, para que a gente não tenha ações prejudicadas por conta dessa queda de arrecadação no ICMS”, disse a secretária na última quarta-feira, durante audiência de prestação de contas.

Ela pontuou, no entanto, que não haverá prejuízos na prestação de serviços, pois houve um acréscimo em todas as outras fontes de receita.

A prefeitura viu a arrecadação aumentar, principalmente, com relação ao ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), com alta de 32,48%, e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), com 32,14%. “Isso nos dá ainda uma certa tranquilidade quanto aos nossos projetos e à execução deles”, disse.

No primeiro quadrimestre de 2022, o ICMS era a principal fonte de receita. No mesmo período deste ano, o posto passou a ser ocupado pelo IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), com R$ 63.809.673 – o valor cobrado dos contribuintes teve um aumento médio de 14,13% em 2023.