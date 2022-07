Quebrando todas as barreiras

Conheça a história de vida do jovem Luquinhas, primeiro triatleta Down do Brasil e campeão de várias modalidades esportivas

O jovem triatleta Lucas Vasconcelos, de 22 anos, tem a concentração, disciplina e determinação comuns aos grandes esportistas. Antes de iniciar a sua participação na Corrida Cidade de Americana há algumas semanas, ele observou o ambiente, acenou e sorriu diversas vezes para a torcida, respirou fundo e partiu rumo a mais uma vitória em sua categoria. Dessa mesma maneira comprometida, alegre, vitoriosa e única, ele segue escrevendo sua história de vida.

Filho do casal Elaine Hernandes de Vasconcelos, 47, e Leandro de Vasconcelos, 45, ele tem outros dois irmãos, fruto de outro relacionamento do pai, que além de exercer essa função, também administra sua carreira. Leandro conta que eles só souberam que Luquinhas, como ele é carinhosamente conhecido, era portador de Síndrome de Down, após seu nascimento.

Luquinhas esteve presente na prova Corrida de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“No primeiro momento foi muito difícil, especialmente porque não tínhamos o conhecimento que temos hoje.”

Além disso, o pai relata que até o seu primeiro ano de vida, o triatleta passou por vários problemas de saúde como uma pneumonia aos seis meses, que o deixou internado por 28 dias, além de uma operação no coração aos nove meses, cirurgia que durou longas nove horas. Contudo, ele se recorda que com um ano e dois meses o filho levantou, começou a andar e nunca mais parou de vencer barreiras. “Foi a primeira vitória dele”, recorda.

Superação. Aos 16 anos, Luquinhas pesava 100 kg e estava muito acima de peso para sua altura de 1,56 m. Ainda assim, ele encarou o desafio de entrar em uma escola de Triathlon, no Centro Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo.

“Ele começou a treinar o triathlon e em três anos perdeu 30 kg”. E se por si só esse feito já mereceria aplausos, imagine o fato dele ser o primeiro down triatleta do Brasil? Acostumado a se superar sempre, hoje o jovem acumula méritos como ser o percursor da modalidade, o que motivou a criação da PTDI (Primeira Categoria do Mundo para Atletas com Deficiência Intelectual), sendo também o primeiro a conseguir se federar.

Luquinhas e o antes e depois do esporte – Foto: Arquivo Pessoal

Assim, ele se tornou campeão brasileiro de triathlon, campeão brasileiro de duathlon e campeão brasileiro de aquathlon, época que chegou a ser atleta do Corinthians.

Atualmente, Luquinhas compartilha sua rotina nas redes sociais e mantém uma conta muito ativa no Instagram @1down_triatleta_do_brasil, com mais de 15 mil seguidores. “Começamos a trabalhar nessa parte como influencer digital para ele conseguir mais visualizações e conquistar patrocínios”, explica o pai, que também administra as redes sociais dele.

Luta Diária. Apesar de contar com o patrocínio da KM Solidário, Black Bridge Financial, Caravela, Worldese, World Fit e Digimax, Leandro ressalta a dura realidade que atletas brasileiros sofrem para conseguir se manter no esporte.

“No Brasil é muito difícil conseguir patrocínio. Faz seis anos que o Lucas luta para ser reconhecido pelas empresas. Ainda assim, ele segue divulgando seu trabalho e mantendo conquistas diárias, ou seja, mais uma vez ele está quebrando barreiras e mostrando que tudo é possível”.

Além do Horizonte. E se quebrar barreiras é com ele mesmo, no momento Luquinhas está abrindo a modalidade de ciclismo no Brasil e já é campeão paulista. Além disso, ele também disputa o Campeonato Brasileiro de Atletismo e se mantém focado nos treinos do Campeonato Brasileiro de Duathlon. Tanto é assim que diariamente ele pratica 10 km de atletismo, de 1,5 mil a 3 mil metros de natação e 20 km de ciclismo. Questionado sobre o que o esporte representa para ele, o jovem não tem dúvida. “O esporte é a minha vida”.

De acordo com Leandro, todo esse esforço do filho vale a pena por inúmeros motivos e não apenas pelo fato de que hoje qualquer pessoa com Síndrome de Down pode competir na modalidade graças a ele.

“O esporte muda vidas e motiva as pessoas. O Lucas, por exemplo, melhorou muito o comportamento mental e físico. Através do esporte ele se tornou uma pessoa independente, melhorou muito seu modo de se comunicar e de agir”. Para finalizar, o triatleta deixa um recado que vale para todos e em tudo na vida. “Desistir nunca”.