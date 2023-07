‘Quebra-quebra’ na Fernando Camargo irrita comerciantes

De acordo com comerciantes, há 70 dias a autarquia trabalha no local, sendo que um panfleto distribuído pela Sosu determinava o prazo de conclusão em 15 dias

DAE disse que as obras no local estão praticamente concluídas - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

As intervenções realizadas pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) na Rua Fernando Camargo, uma das principais vias da região central de Americana, têm irritado proprietários de estabelecimentos que ficam no entorno das obras.

De acordo com comerciantes, há 70 dias a autarquia trabalha no local, sendo que um panfleto distribuído pela Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) informava o prazo de conclusão em 15 dias.

Segundo fontes ouvidas pelo LIBERAL, o “quebra-quebra” tem sido constante e nos mesmos trechos onde as manutenções foram realizadas em semanas anteriores.

Além disso, a poeira que sobe quando a rua é liberada para trânsito no período noturno suja os equipamentos e objetos dos comércios locais, e chega a afetar a saúde de trabalhadores.

“A menina que trabalha com a gente teve de ser levada para o hospital e tomou xarope por duas semanas. Atacou a bronquite dela. E não foi a única, porque nós ficamos sabendo de outros comerciantes aqui perto que passaram mal”, contou o vendedor Marcelo Rangel, de 57 anos.

Comerciante mostra o pó que tem se acumulado sobre veículos na Fernando Camargo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Outro comerciante, que preferiu não ser identificado, mostrou para a reportagem uma prateleira com vários capacetes à venda, completamente sujos pela poeira.

Ele explicou que costuma fazer a limpeza dos objetos a cada três dias, mas que desanimou de realizar a faxina porque “não adianta nada”. “A gente bate o olho e está cheio de terra de novo.”

O que diz o DAE

Em nota, o DAE informou que as obras de troca da subadutora no trecho estão praticamente concluídas, mas que “houve intercorrências de redes que não estavam cadastradas e foram localizadas na abertura das valas para as obras. Uma das redes não cadastradas era de esgoto, que se encontrava bem no meio da adutora, e por isso foi necessário fazer uma nova rede de esgoto no trecho.”

Segundo o DAE, obra na Rua Fernando Camargo teve intercorrências – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A autarquia também destacou que “o serviço começou a ser feito e teve de ser paralisado por conta da umidade vinda de uma nascente de água no local”, portanto foi necessário “colocar uma proteção na vala, um equipamento muito específico e difícil de ser encontrado.”

Por fim, o DAE afirmou que “tem feito a limpeza na rua, proteção da vala e tem recuperado o local com lavagens. Todo o serviço deverá ser concluído até o final da próxima semana”.