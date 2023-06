Quatro são presos por furto a universidade de EAD em Americana

Quatro homens foram presos após serem flagrados pela PM (Polícia Militar), furtando uma universidade de ensino a distância, no Jardim Girassol em Americana, na madrugada desta sexta-feira (23). Uma representante da empresa, de 27 anos, seu escondeu no banheiro durante a ação dos criminosos, que não perceberam a sua presença.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 4h, Policiais Militares faziam patrulhamento pela Avenida Campos Salles, quando viram dois homens saindo do local e indo até um Ford Fiesta preto. Devido ao horário, os agentes decidiram abordar a dupla.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante busca, com eles nada de ilícito foi encontrado, entretanto, no carro, debaixo do banco do motorista, foi encontrada uma réplica de pistola. Indagados, os dois confessaram o furto e tentaram fugir, porém, foram alcançados.

Neste mesmo momento, outros dois homens saíram do estabelecimento e, quando viram os policiais, também tentaram fugir, mas foram impedidos.

Durante a apreensão dos quatro assaltantes, outra viatura da PM chegou ao local e explicou que, momentos antes, foram acionados por uma mulher que estava escondida no banheiro do local e relatou o assalto.

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram a vítima, que reconheceu os pertences levados pelos criminosos, como uma CPU e um notebook.

Um boletim de ocorrência foi registrado como furto no plantão policial de Americana e os quatro assaltantes, dois deles com 41 anos, um com 40 e outro de 38, permaneceram presos em flagrante pelo crime.