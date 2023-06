Quatro pessoas são presas durante operação da Gama, em Americana

Operação Azul Marinho foi desencadeada na noite desta segunda-feira - Foto: Divulgação - Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu quatro pessoas por envolvimento com tráfico de drogas e furto durante a operação Azul Marinho, desencadeada na noite desta segunda-feira (5), no Jardim dos Lírios, em Americana. No total, foram apreendidos 147 porções de maconha e cocaína.

O primeiro caso ocorreu no cruzamento das ruas do Azulão e das Violetas, no Jardim dos Lírios. Um homem de 29 anos, que já tinha antecedentes por tráfico de drogas, foi detido. Os agentes seguiram até a casa dele, onde teriam encontrado 85 trouxinhas de maconha, 56 pinos de cocaína e R$ 289 em dinheiro.

Posteriormente, os guardas estiveram na Rua das Graúnas, no mesmo bairro, após checarem uma denúncia sobre a localização de um foragido da Justiça. Os guardas foram ao local, onde encontraram um homem de 39 anos com mandado de prisão decretado pela Justiça por tráfico de drogas.

Os patrulheiros também estiveram na Rua Jaçanã, onde encontraram outro suspeito, cuja idade não foi revelada, sentado na calçada. Ele foi surpreendido com quatro porções de maconha e duas de cocaína, além de R$ 102, que seria o saldo da venda das drogas.

Já em uma travessa, que dá acesso a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), os guardas encontraram outro foragido por furto.

Todos os suspeitos foram conduzidos ao plantão policiais e depois levados à Cadeia de Sumaré.