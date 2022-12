Quatro pessoas são assaltadas após saírem de doçaria no Jd. Girassol

Vítimas foram rendidas por quatro homens no momento em que entravam no carro

Quatro pessoas foram assaltadas na noite desta quarta-feira (28), após deixarem uma doçaria na Avenida Fortunato Faraone, no Jardim Girassol, em Americana. Os ladrões fugiram com o carro, um Honda Fit, dois celulares e R$ 800 em espécie.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas saíram do estabelecimento por volta das 20h30 e, ao entrarem no carro, foram rendidas por quatro assaltantes. Ainda de acordo com o registro, os assaltantes não chegaram a mostrar uma arma de fogo, mas empurraram uma das vítimas e puxaram outra para fora do veículo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sequência os assaltantes entraram no FIT e fugiram. Além do carro, os ladrões levaram dois celulares, documentos e R$ 800 em dinheiro.

O caso foi registrado na delegacia de Americana e segue sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido encontrado.