Quatro pessoas ficam feridas em acidente na SP-304, em Americana

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, no quilômetro 129 - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Um acidente envolvendo quatro carros deixou quatro pessoas feridas, incluindo uma criança, no quilômetro 129, da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, na tarde desta sexta-feira (14).

Um dos veículos chegou a atravessar o canteiro central e capotou. A Polícia Militar Rodoviária interditou uma das faixas de rolamento até a remoção dos carros.

De acordo com a polícia, a motorista de um Ford Ka, que seguia no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330), tentou entrar no acesso à Avenida Cillos, mas desistiu. Ao tentar retornar para a rodovia, ela passou por um desnível, perdeu o controle, bateu em um VW Jetta e depois em um Fiat Siena. Ainda atravessou o canteiro da rodovia e bateu em um GM Onix que era ocupado por pai e filha.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O vendedor Paulo Silvério, de 56 anos, que conduzia o Siena, relata que transitava na rodovia quando percebeu que a motorista do Ford Ka, que estava na frente dele, perdeu o controle. “Tentei frear bruscamente, mas, como ela bateu no Jetta, os veículos pararam de repente e não consegui evitar a colisão”, relata.

Os bombeiros não informaram o estado de saúde das vítimas, pois o atendimento ainda não tinha sido finalizado.