Quatro homens invadiram um bar na Avenida Campos Sales, na Vila Omar, em Americana, na madrugada do último domingo (4). Eles entraram na área de recuo do estacionamento com um Chevrolet Astra, de cor prata, e entraram no local. O bando levou cerca de R$ 2 mil, entre dinheiro e garrafas de bebidas. O furto foi flagrado pelas câmeras de segurança.



Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 4h30 as imagens mostram a entrada dos suspeitos que usavam toucas e blusas de moletom com capuz. Um deles vai direto ao caixa e leva o compartimento de dinheiro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outro comparsa pega mercadorias penduradas, enquanto um dos suspeitos usa uma sacola grande para colocar garrafas de vodka e uísque.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O proprietário do estabelecimento disse que a preocupação não é pelo que levaram, mas sim inibir que os bandidos ataquem outros espaços, em um alerta para comerciantes da região.

O boletim de ocorrência foi registrado como furto, mas até a publicação desta matéria nenhum suspeito havia sido localizado pela polícia.