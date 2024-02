Quatro ficam feridos após capotamento na SP-304, em Americana

Caso aconteceu perto da saída para Nova Odessa - Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Quatro pessoas ficaram feridas após o carro onde estavam, um Ford Fiesta, capotar na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, na tarde deste domingo (25). Uma das vítimas, uma mulher, foi resgatada pelo helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) para um hospital de Piracicaba, com ferimentos graves.

Os outros três foram socorridos por terra. O Corpo de Bombeiros não soube informar para qual unidade eles seriam levados.

O caso aconteceu por volta das 14h, no km 127, perto da saída para Nova Odessa, no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330).

Em razão do acidente, a pista precisou ser interditada, e houve lentidão desde o viaduto da Avenida Cillos. As faixas foram liberadas por volta das 14h40. As circunstâncias do capotamento ainda seriam apuradas. Não há outros veículos envolvidos.