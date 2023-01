Quatro carros se envolvem em acidente na Anhanguera, em Americana

Houve apenas uma vítima com ferimentos leves, que foi atendida por socorristas da CCR Autoban

Quatro carros se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira (2), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

Houve apenas uma vítima com ferimentos leves, que recebeu atendimento no próprio local, de socorristas da CCR Autoban, concessionária que administra a rodovia.

O engavetamento envolveu quatro carros, apenas uma pessoa teve ferimentos leves – Foto: Ronaldo Britto / Rádio Gold 94,7

Segundo a própria Autoban, o engavetamento aconteceu por volta de 9h, no km 126, na região do Antônio Zanaga. Os motoristas seguiam no sentido Limeira, quando, por causas desconhecidas, um dos motoristas desacelerou e acabou causando a batida entre os veículos.

Apenas uma pessoa teve ferimentos leves, mas não precisou ser socorrida a um hospital e foi atendida na própria rodovia. Ainda segundo a Autoban, não houve congestionamento.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local atendendo à ocorrência.