Quatro bolivianos são resgatados de condições análogas à escravidão em Americana

Quatro bolivianos foram resgatados na última terça-feira (18) de condições análogas à escravidão, em uma oficina de costura em Americana. O caso, no entanto, só foi divulgado pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas na tarde desta quinta-feira (20), data em que a empresa, com sede em São Paulo, pagou todos os direitos trabalhistas dos costureiros. Eles estavam desde fevereiro deste ano sem receber qualquer pagamento.

A operação de resgate foi realizada pelo MPT em conjunto com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), DPU (Defensoria Pública da União) e PRF (Polícia Rodoviária Federal). Os imigrantes, duas mulheres e dois homens, trabalhavam em duas oficinas separadas, sendo uma localizada em um barracão, onde três deles costuravam, e a outra funcionava no mesmo endereço que servia de moradia. Neste último, ficava apenas um trabalhador.

Em ambas as oficinas foi constatado alto grau de insalubridade, devido ao calor excessivo, falta de ventilação e de conforto térmico. A precariedade das instalações elétricas, com fiação exposta próxima às pilhas de tecido, gerando riscos de incêndio, além de ausência de ergonomia no mobiliário de trabalho, falta de higiene e conforto nos ambientes laborais também chamaram a atenção os auditores fiscais.

Trabalhadores relataram jornada das 7h às 22h30

Um dos bolivianos, uma pessoa com deficiência, costurava com apenas um dos braços, uma vez que o outro membro fora amputado em decorrência de um acidente automobilístico. E ele fazia o serviço sem qualquer adaptação.

Em depoimento, uma das trabalhadoras afirmou que trabalhava das 7h às 22h30 e que parava apenas quando “o corpo não aguentava mais”, o que configura jornada exaustiva.

Os quatro imigrantes trabalhavam de maneira informal, sem registro em carteira de trabalho e sem direito a férias, 13º salário ou qualquer benefício trabalhista ou previdenciário.

Dois dos trabalhadores resgatados (um casal) residiam no alojamento com duas crianças. O local foi improvisado na sobreloja de um prédio comercial e apresentava sérios problemas na parte elétrica, falta de higiene e de mobiliário, como mesas e cadeiras. Por falta de pagamento da empresa, a água havia sido cortada.

Condições de moradia também eram bastante precárias

Segundo apurado pelos auditores fiscais, a empresa contratante dos serviços de costura pagaria pelas peças apenas no momento da entrega. Os imigrantes, no entanto, estavam desde fevereiro deste ano sem receber.

A empresa, cujo nome é mantido em sigilo pelos órgãos, se responsabilizou em TAC (Termo de Ajuste de Conduta) pelo pagamento de todos os direitos trabalhistas dos quatro bolivianos, o que aconteceu nesta quinta-feira.

Cada um deles recebeu R$ 6,5 mil, além de indenizações no valor de R$ 4 mil por danos morais e depósito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As condições de trabalho e alojamento também devem ser regularizadas pela empresa.

“Este é o terceiro caso de resgate por trabalho escravo no interior paulista em uma semana. Isso mostra o quanto ainda temos que avançar no combate a esta prática ilegal, na busca pela sua erradicação”, afirma o procurador e coordenador regional da Conaete (Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas) da 15ª Região, Marcus Vinícius Gonçalves.

Outro caso

Durante a operação de resgate, auditores fiscais identificaram em uma outra oficina de costura trabalho informal, terceirização ilegal e meio ambiente do trabalho irregular. Neste caso, no entanto, não houve configuração de trabalho escravo contemporâneo.

O empregador firmou TAC, se comprometendo a sanar todas as irregularidades, sob pena de multa, além de pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 150 mil. A destinação do valor será indicada pelo MPT.