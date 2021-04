Quase dois meses após ‘conclusão’, Avenida Carmine Feola ainda não foi totalmente recapeada

A Avenida Carmine Feola, na Vila Rio Branco, na região do São Domingos, em Americana, deveria ter tido seu processo de recapeamento concluído no dia 19 de fevereiro. Quase dois meses depois do “fim” da obra, no entanto, um trecho da via ainda não foi recapeado.

As obras na via estavam paralisadas desde meados de dezembro do ano passado, por falta de insumos. Na época, a Prefeitura de Americana disse ao LIBERAL que a continuidade dos serviços estava “dependendo de materiais da usina”, que devido à pandemia estavam escassos.

Avenida Carmine Feola tem trecho sem recapeamento e é alvo de reclamações – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Cerca de um mês depois, no dia 18 de fevereiro, as obras foram retomadas e, segundo a administração municipal, deveriam ser concluídas até o dia seguinte (19), o que não ocorreu.

Desde então, um trecho de cerca de 300 metros da via, na faixa que vai sentido ao Centro de Americana, está sem a nova camada de massa asfáltica, ainda apresentando o asfalto antigo e de má qualidade.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O contrato das obras de recapeamento, que inclui outras vias além da Carmine Feola, tem cronograma de um ano para ser concluído pela empresa FFL Sinalizações, Comércio e Serviços Eireli, pelo valor de R$ 2.182.600,00, segundo dados da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) de Americana.

O comerciante João Donizeti da Silva, de 62 anos, é proprietário de um bar localizado bem em frente ao trecho da avenida que ainda não foi recapeado. “Faz mais de um mês já que está assim. As obras de recapeamento não continuaram”, contou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo ele, além dos transtornos causados pelo asfalto ruim, o trecho também sofre com alagamentos durante as chuvas, dada a falta de uma bueiro no local para escoar as águas.

“Esse trecho me causa muito problema. Precisa de uma boca de lobo aqui, isso sim seria bom. Quando chove, a água acumula e chega a entrar no meu bar. Eu preciso colocar uma tábua na entrada para evitar que a água entre”, afirma.

A Prefeitura de Americana foi novamente questionada sobre se há alguma nova data prevista para a conclusão do recapeamento da avenida e também sobre os problemas de escoamento de água na via.

Como resposta, a administração municipal disse que o recape do trecho ainda será feito e que não foi realizado até agora por conta de um trabalho do DAE (Departamento de Água e Esgoto) que ainda está em andamento no local.

A assessoria da prefeitura disse não é possível precisar uma data para a conclusão das obras de recape, mas que isso deve ocorrer “nos próximos dias”.