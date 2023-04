Quase 300 pacientes se evadiram do Hospital Municipal no ano passado

Quase 300 pacientes deixaram o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, no ano passado, durante o atendimento.

A evasão seria por conta da demora do resultado de exames clínicos, necessário para os médicos decidirem qual tratamento indicar.

Em resposta dada a um requerimento protocolado pelo vereador Gualter Amado (Republicanos), na câmara, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pelo hospital municipal em Americana, informou que no decorrer do ano passado, 281 pacientes se evadiram da unidade de saúde durante atendimento.

No documento, o parlamentar afirma que recebe diversas reclamações de usuários do sistema de saúde público, que dizem procurar atendimento no pronto-socorro do hospital municipal e acabam desistindo devido à demora para liberação do resultado dos exames para só então retornar no consultório médico.

A Santa Casa de Chavantes informou ainda que, em caso de evasão, o fato é informado à Polícia Civil e é feito um boletim de ocorrência.

Na tentativa de evitar que os pacientes abandonem o atendimento, a Santa Casa de Chavantes disse que mantém a classificação de risco. Por meio dele, é feito uma avaliação inicial do paciente. Esse método permite saber a gravidade do estado de saúde dos pacientes, seu potencial de risco, o grau de sofrimento, entre outras informações.

A organização social esclareceu ainda que há um estudo em andamento que prevê alterações no laboratório municipal de análises clínicas e, que atualmente, os resultados de urgência e emergência ficam prontos em até três horas.