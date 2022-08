Quarteto de mulheres é preso por furtos cometidos em Americana

Furto de torneiras foi constatado por funcionários de uma das lojas; as mulheres foram detidas e conduzidas à delegacia

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu quatro mulheres acusadas de furtar torneiras de uma loja de materiais de construção, no Jardim Ipiranga, em Americana, na tarde da terça-feira (23). Elas também teriam levado câmeras de outro estabelecimento.

Todas foram localizadas dentro de um veículo Fiat Argo. instantes depois da ação criminosa. De acordo com a corporação, elas teriam saído de Curitiba (PR) e realizado outros furtos na região.

As mulheres foram detidas e confessaram o crime nesta terça-feira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Segundo a Gama, a denúncia partiu de funcionários da loja de materiais de construção, que teriam identificado o furto por volta das 13h. “Nos passaram as características e conseguimos abordá-las dentro do carro. Encontramos com elas várias torneiras e outros objetos que não tinham notas fiscais. Acabaram confessando o furto na loja”, disse o patrulheiro Jailton José Andrade Machado.

Segundo ele, as suspeitas teriam relatado que já cometeram os outros furtos e alegaram que sabiam que ficariam presas por pouco tempo.

As mulheres de 21, 24, 27 e 35 anos foram levadas para a delegacia de polícia, onde prestavam depoimento. A mais velha já cumpriu pena por formação de quadrilha.

Até as 17h, o caso ainda não tinha sido finalizado e, portanto, a Polícia Civil não informou se todas permaneceriam presas.