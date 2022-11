Quando super-heróis entram em ação para salvar o dia e mudar uma história

Apesar da data 2 de novembro ser o feriado do Dia de Finados, para a família Macedo o planejamento era de um dia de festa, afinal, após meses de preparativos o caçula Paulinho iria finalmente realizar o sonho de ter sua comemoração de aniversário, de cinco anos, em um salão.

Por essa razão, quando veio a notícia de que a rede Mini Gente estava fechando suas portas, o chão dos pais fugiu dos pés. A gerente de compras Regiane Macedo, de 40 anos, conta que chegou no salão, em Americana, pela manhã, com as lembrancinhas nas mãos e a esperança de que fossem apenas boatos. Acompanhada do marido, o tecelão Paulo Cesar Macedo, 50, ela voltou para casa sem saber o que dizer ao filho, que durante a noite teve até febre de ansiedade por sua festa.

Feliz da vida, Paulinho entre os pais e a irmã, no dia em que a família viveu uma verdadeira aventura – Foto: Edneia Martins / Fotografia

“Era o sonho dele fazer uma festa no salão. Ele estuda em frente e sempre dizia que queria sua festa no Mini Gente”, contou a mãe. Apesar de não ser costume da família fazer festa em salão, esse ano era especial.

“Estávamos apertados, mas como já havíamos feito algumas festas para a Sara [a filha mais nova, de 12 anos], nos esforçamos para fazer o mesmo para ele”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Do inferno ao céu

Embora o baque tenha sido grande, em pouco tempo, com a ajuda de um grupo de pessoas empáticas, essa história teve um final feliz, graças a alguns super-heróis da vida real. Mais do que fazer uma boa ação, eles salvaram o dia.

Já passava das 14h30 quando Regiane recebeu o contato de Daniele Brandão, proprietária do buffet infantil Brinque Feliz. Antes dela, a mãe de um coleguinha de escola já havia oferecido a própria casa para realizar um encontro entre as crianças.

Com a ajuda de várias pessoas, Paulinho teve sua festa de aniversário – Foto: Edneia Martins / Fotografia

Para o filho, Regiane havia prometido ir ao McDonald’s à noite, embora ela confesse que naquele momento não tinha vontade de fazer nada. Depois da ligação de Daniele, em seguida veio a de Luana Almeida, assessora e cerimonialista. Então, o telefone não parou mais. Sobrou boa vontade, pix e fornecedores querendo ajudar.

Inacreditavelmente, poucas horas depois, ela, o marido e os dois filhos estavam no salão de festa recebendo 50 convidados e vivendo uma das noites mais inesquecíveis de suas vidas.

“O Paulinho estava tão feliz que a gente mal via ele. Só ficava brincando com os amiguinhos. Para ele, no final das contas, ficou tudo bem. É como se não tivesse acontecido nada”, contam os pais.

O outro lado

Com agenda sempre lotada, naquele dia, Luana pretendia fazer uma pizza com o marido e os dois filhos, aproveitando a folga e o feriado. Contudo, quando viu a história de Paulinho em um grupo de WhatsApp, parou tudo o que estava fazendo para ajudar a realizar a festa do garoto.

“Eu tenho filhos, não podia deixar essa criança sem festa”, disse. Em poucas horas, juntamente com várias pessoas, realizou a festa, cujo tema anterior era Batman, substituído assertivamente pelo tema de “Super-Heróis”.

Assim como ela, a proprietária do Brinque Feliz também foi impactada com a história. “Antes de ser proprietária de um buffet, sou mãe de três filhos e sei muito bem como é sonhar, então, se tenho, por que não dividir? Creio que estamos aqui para ajudar. Claro que infelizmente não consigo ceder para todos, porém fiz de coração o que pude”, disse ela, emocionada.

Algumas lições

Apesar da concorrência acirrada e comum a qualquer área, Luana ressalta o ponto positivo que uniu tantos fornecedores – até hoje ainda aparece um ou outro querendo colaborar.

“Foi a empatia que nos uniu. Claro que em nosso ramo há pessoas que pisam na bola, mas quem é bom, não é bom só no serviço, é bom de verdade, é bom de coração”, afirmou.

Para os pais, o exemplo dessa turma serviu de estímulo para não perder a fé.

“No mundo, tem muitas pessoas boas, não está tudo perdido e Deus é muito bom. Eu nem conhecia essas pessoas e, na verdade, não esperava nada, mas hoje só tenho a agradecer”, finalizam eles que dizem orar pela justiça divina para todos os outros pais e crianças que ficaram sem festa.

Check-list

– Salão e Decoração: Daniele Brandão (Brinque Feliz)

– Organização: Luana Almeida Assessoria e Cerimonial

– Bolo: Maryara

– Doces: Viareggio Kids e Vanessa Feria

– Salgados e bebidas: Sucesso Kids, Kelry Bersaneti, Pamphilo Buffet, Gi Sales Buffet, Delícias da Lena

– Buffet: S.A. estrelas

– Fotografia: Edneia Germano Martins

– Recreação: Tia Nath

– Pessoas que ajudaram: Suelen Oliveira, Cintia Mucha, Ronaldo Panseri, Rogério Ferreira, Deise Faria, Fernanda Ma, Luana Cristina, Arte Sorris, Carla Patrícia, Allan Ferreira, Thais Macedo, Flávia Silva, Thabata Ribeiro e Maria de Fátima.

– Cederam o trabalho: Karine Rossi, Fernanda Brandão, Jullia de Souza Seriacopi Mynssen, Renan Alvez e Wesley de Brito.