Quando se nasce para ser um sensei

O mês de agosto é um período muito festivo na vida do professor de karatê João Pires Santana, que no próximo dia 17 de agosto celebra 70 anos. Além do aniversário de nascimento, no oitavo mês do ano ele também comemora a data em que conheceu sua esposa, Ivoneti Baldin, o seu primeiro contato com a doutrina espírita e o marco de seu início no karatê estilo Shorin-ryu.

Em 1 de agosto de 1973, atendendo ao convite de um amigo, João começou a praticar a arte, orientado por um jovem advogado, Ariovaldo Esvaile Júnior (in memorian), que tinha acabado de se mudar para Americana e que, para manter a forma, convidou alguns jovens para treinarem com ele no Clube do Bosque.

Às vésperas de celebrar 49 anos de prática do karatê, João se diz satisfeito com sua trajetória – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Não tinha karatê em Americana. Apesar de já ter ouvido falar, nunca tinha visto. Fiquei muito entusiasmado para conhecer e quando entrei no dojo pela primeira vez e vi os movimentos, fiquei encantado com a arte”, recorda ele, que na época tinha apenas 21 anos.

Vida de Professor. Dedicado, disciplinado e com uma boa dose de talento, o sensei (que em japonês significa professor e também “aquele que nasceu antes”), não demorou muito para se destacar, algo que acabou o levando a começar a ensinar o karatê, apenas alguns anos após ter iniciado na arte.

“Tem gente que nasce com o dom de ensinar. Quando a pessoa tem essa habilidade, ela acaba ensinando qualquer coisa. Acredito que esse seja meu caso. Sou muito criterioso e gosto de orientar as pessoas. Como assimilo tudo muito rápido e adoro compartilhar o que aprendo, acabou dando certo”.

Com esse jeito diferenciado, misturando paciência, alegria e muita disciplina, mais do que os princípios do karatê, João sempre fez questão de passar para seus alunos lições de vida.

“Também sou pai e sei que muitas vezes os pais falam e os filhos não escutam, mas quando uma outra pessoa de fora fala, acaba sendo diferente, então, os meus alunos sempre me ouviram, e os resultados positivos acabaram aparecendo”, reflete.

Criador da famosa escola de Karatê Gotátsu (que significa evoluir o espírito e desenvolver os sentidos), João já perdeu as contas de quantos alunos passaram por suas mãos. Entre crianças, jovens, adultos e idosos, a última conta que ele fez, há uns 20 anos, passava de 1370 pessoas.

Curiosamente, sua escola acabou ficando conhecida popularmente na cidade como Escola do Cebolinha, uma referência à placa que ele manteve durante muitos anos na frente do empreendimento com o personagem criado por Maurício de Sousa vestido de kimono. “Era para atrair as crianças e acabou pegando”, diverte-se.

Do Karatê para a vida!. Apesar de ser considerado um esporte, para João o Karatê é uma arte. Ele explica que a origem da prática remete à defesa pessoal e que apesar de ser uma atividade física, ela acaba sendo bem mais que isso.

“O Karatê é diferenciado porque ele exige muita técnica. Tudo tem um fundamento e nada é executado de qualquer jeito. Além disso, os movimentos são de uma beleza única”, pontua ele que diz “ter alma de artista”.

Sendo assim, além da defesa pessoal, o professor explica que o Karatê auxilia no desenvolvimento físico, melhora a coordenação motora, orienta sobre boa postura, aumenta a capacidade de concentração, a autoestima e muito mais.

“O Do que tem ao final dos nomes da maioria das artes marciais têm um significado muito especial e quer dizer entre outras coisas caminho, bom comportamento e gentileza. O Karatê Do é uma arte muito bonita, mas que precisa ser praticada com responsabilidade e consciência”, adverte.

Assim, com toda a preocupação de deixar um legado de ensinamento e respeito e com praticamente uma vida inteira dedicada ao karatê, com o olhar firme e mantendo os mesmo movimentos coordenados de quando tinha apenas 21 anos, João demonstra uma certeza de ter construído uma boa história, que apenas aquelas pessoas que descobriram sua missão de vida alcançam.

“Sempre digo para meus alunos: quero que aprendam a controlar o emocional de vocês. Isso é o mais importante. Sejam resistentes, pacientes, não caiam em provocação e principalmente busquem o equilíbrio”.

Ainda em atuação em uma academia localizada na Rua Dom Barreto, 312, ele se diz uma pessoa realizada com tudo que o karatê lhe proporcionou e proporciona até hoje.

“Sou amado e respeitado por meus alunos, e fico feliz por isso. Sou muito grato por eles terem esse carinho por mim”, conclui.

Quem quiser saber mais sobre o João, o contato do Instagram é @joaopireskarate e o WhatsApp (19) 9 8963-1254.