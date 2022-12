Qualidade de vias e trânsito são as duas principais reclamações de mobilidade em Americana

A qualidade das vias e os congestionamentos são os principais problemas relatados pelos moradores com relação à mobilidade urbana de Americana, em pesquisa feita pela prefeitura.

O resultado da enquete foi divulgado pela Secretaria de Planejamento nesta segunda-feira, durante audiência pública sobre a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, na câmara. Ao todo, 1.358 moradores participaram da pesquisa, realizada por meio de um questionário online.

Na resposta sobre o principal problema, houve 325 reclamações sobre malha viária, apontada, inclusive, como “mal planejada”. Esse número inclui apontamentos com relação à largura das vias e às transposições das rodovias, da ferrovia e do Ribeirão Quilombo.

Congestionamento em algumas vias, como a Avenida Cillos, também foi citado como problema

Outras 271 pessoas apontaram o congestionamento como maior problema. Reclamam de fluxo “intenso e desordenado” no portal de entrada, no Viaduto Amadeu Elias e nas avenidas Cillos e Iacanga.

Transporte coletivo, acessibilidade, sinalização, ciclovia, educação no trânsito, insegurança, fiscalização e estacionamento também foram citados.

A enquete fez parte da segunda etapa da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Nessa fase, o Executivo também realizou um diagnóstico de todos os elementos que influenciam na mobilidade, como número de linhas de ônibus, pontos de táxis e radares.

Na primeira etapa, também em audiência pública, a prefeitura havia apresentado as características do município, com informações como a história da cidade, taxa de crescimento populacional, áreas com maior concentração da população, índices sociais e econômicos, entre outras.

“As duas primeiras etapas foram de levantamento de dados gerais e informações específicas. A partir de agora, iniciamos a terceira e mais importante etapa, que é a elaboração do plano em si e, posteriormente, a apresentação do projeto de lei para apreciação da Câmara Municipal”, afirmou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

A legislação federal obriga o Executivo a implantar o Plano de Mobilidade Urbana até abril de 2023.