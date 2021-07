Qualidade da água preocupa morador do Jardim São Pedro

Um morador do Jardim São Pedro, que preferiu não ser identificado, procurou a reportagem preocupado com a qualidade da água em Americana. Ele contou ter feito uma instalação com mangueira incolor em sua casa, e que o material ficou manchado e escuro após 6 meses.

Morador mostra que água em sua casa tem coloração escura, mas DAE diz que é de boa qualidade – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

“Eu tinha uma mangueira incolor, cortei um pedaço e coloquei na torneira de lavar roupas. Depois de 6 meses ficou preta, muito suja. E assim pudemos ver a qualidade da água que tomamos banho, escovamos os dentes, e tudo”, queixou-se.

Segundo a Prefeitura, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) recebeu resultado positivo para a boa qualidade e padrões de potabilidade da água que chega às torneiras da população. A avaliação foi realizada, em maio, pela ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

“O resultado das análises químicas de cloraminas totais, cloro residual, cor aparente, fluoreto, pH, turbidez, escherichia coli, coliformes totais, alumínio, ferro e manganês está em conformidade com a legislação vigente, apontando que a água está própria para o consumo e abastecimento da cidade”, trouxe a nota.

