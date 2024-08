Quais são os carros mais furtados em Americana em 2024

Veículos populares estão os principais alvos dos bandidos na cidade, mostra levantamento do LIBERAL

Trânsito no Viaduto Amadeu Elias, na região central de Americana - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Um levantamento do LIBERAL em dados de boletins de ocorrência de furtos de veículos em Americana aponta que o Volkswagen Gol e o Chevrolet Onix foram os principais modelos de carros levados pelos bandidos no primeiro semestre deste ano.

A apuração identificou 27 veículos Gol e 23 Onix furtados no período. O dado é semelhante a anos anteriores no município. Pelo menos desde 2016, os dois modelos populares costumam aparecer no topo da lista dos furtos.

Já em relação às motos, que correspondem a cerca de 16% dos veículos furtados no semestre, a Honda CG 160 – outro modelo popular – é a que mais aparece nos boletins de ocorrência da cidade.

Na semana passada, o LIBERAL revelou que o número de furtos de veículos registrados entre janeiro e junho deste ano é o menor para o período na série histórica da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). Foram 373 casos nos seis meses.

Diferente do roubo, o furto não envolve violência ou ameaça. Ainda assim, é um dos crimes que mais preocupam as autoridades em Americana há anos, por conta de altas taxas do delito.

O fato de dois modelos populares estarem na lista dos mais furtados está relacionado à cadeia criminosa. Como há muitos veículos em circulação, os modelos populares costumam ser os que mais demandam peças na hora da manutenção. Os furtos, geralmente, ocorrem justamente para abastecer essa demanda, só que de maneira ilegal.

Há também casos em que os veículos têm sinais de identificação adulterados, para serem vendidos em outros Estados.

Veículos mais furtados em Americana no primeiro semestre de 2024 – Foto: Editoria de Arte/Liberal

Ainda no alto da lista dos veículos mais furtados em Americana no primeiro semestre deste ano estão outros carros populares, como o Volkswagen Fox e modelos da Fiat como Mobi, Strada e Argo.

Por outro lado, o perfil dos roubos se mostra diferente dos furtos, em Americana. A apuração do LIBERAL identificou boletins de ocorrência envolvendo 50 veículos no primeiro semestre, em Americana. Uma minoria é de carros populares. Há, dentre os modelos levados, carros como o Jeep Compass, o Jeep Renegade, o Nissan Kicks e o Hyundai HB20S.

Policiais atribuem a diferença de atuação dos criminosos a fatores como a pena para os crimes e a facilidade de cometê-los.

Carros populares, por exemplo, são mais suscetíveis a serem levados por ladrões do que modelos mais caros e novos, que chegam a sair de fábrica com tecnologias antifurto.

Em relação ao “risco”, presos por furtos costumam ter penas baixas e, em grande parte dos casos, conseguem ser soltos em audiências de custódias, algo que é menos comum após as prisões por roubos.

Teve o carro furtado ou roubado? Avise a PM ou a Gama

Chefe do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) de Piracicaba, responsável pelas ligações do 190, o capitão Tiago Augusto Costa e Silva ressalta a necessidade de que as vítimas informem a polícia caso tenham o carro levado.

Hoje, a PM conta com a chamada Muralha Paulista, sistema que reúne informações de câmeras de videomonitoramento em todo o Estado. No caso de Americana, há ainda a Muralha Digital, da Gama (Guarda Municipal de Americana), que fiscaliza entradas e saídas da cidade.

Centro de Segurança e Inteligência da Gama – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em ambos os casos, quando a polícia ou a guarda recebem uma informação de que um carro foi roubado, furtado ou está envolvido em algum crime, o fato de a placa dele constar no sistema pode gerar um alerta imediato quando o veículo passar por alguma das câmeras.

“O quanto antes o cidadão ligar 190 e relatar o crime, já será possível verificar as passagens em radares e emissão de alertas para as equipes da PM”, comentou Augusto.

Furto de Hilux despenca após operação

Crime que esteve em alta em Americana em 2022, o furto de caminhonetes e utilitários do modelo Hilux, da Toyota, despencou nos últimos anos, conforme apuração do LIBERAL nos boletins de ocorrência disponibilizados pela SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública).

A queda coincide com a realização da operação Alto Luxo em novembro de 2022. Na época, um grupo de criminosos que roubava as caminhonetes, que chegam a custar mais de R$ 400 mil, foi preso após investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Limeira.

No total, 38 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Cordeirópolis por organização criminosa – ao menos 13 delas são de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a acusação, elas agiam no furto e roubo de veículos, bem como no desmanche e remarcação em barracões alugados. Depois, os carros eram revendidos como se fossem legais ou novos.

Antes da operação, Americana era uma das cidades do Estado com o maior número de Hilux furtadas. Em 2022, o LIBERAL identificou 82 veículos levados. A quantidade caiu para 13 no ano seguinte. Neste ano, até junho, são sete casos.

Colaborou Cristiani Azanha