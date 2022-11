PT denuncia Chico por abuso de poder durante campanha

Diretório cita falta de informações obrigatórias; prefeito nega as acusações

O diretório do PT em Americana denunciou o prefeito Chico Sardelli (PV) na Justiça Eleitoral por suposto abuso de poder econômico durante sua campanha para Jair Bolsonaro (PL), candidato derrotado na disputa pela presidência, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), vencedor na eleição para governador.

O PT protocolou a representação na última sexta-feira, na 158ª Zona Eleitoral. O prefeito afirma não ter cometido qualquer irregularidade.

O diretório petista alega que, nos materiais de campanha, não havia o CPF ou CNPJ dos responsáveis, informações apontadas como obrigatórias.

PT apontou irregularidades em propaganda feita para Tarcísio e Jair Bolsonaro – Foto: Reprodução / Facebook

O partido também diz que Chico fez propaganda eleitoral em estabelecimento comercial, sem comprovação de custos e nem de como o ato foi pago. O local em questão abrigava um posto de combustível e serviu como ponto de distribuição de materiais, como “perfurades”.

Na representação, o PT pede que o chefe de Executivo tenha seu mandato cassado e perca seus direitos políticos, além de aplicação de multa.

“O prefeito Chico Sardelli é o comandante e chefe da campanha eleitoral do candidato que apoia. Logo, foi de sua responsabilidade a distribuição e confecção do material irregular de campanha. Logo, é clara a sua conduta de abuso de poder econômico, com também é clara a possibilidade de existência de pagamentos feitos de forma e de origem ilícita”, acusa.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Chico comunicou que ele “não tem ciência e não foi citado da existência do processo”. “Caso seja, tomará as medidas cabíveis para comprovar, se necessário, que não cometeu qualquer irregularidade eleitoral”, acrescentou.

O prefeito declarou apoio a Bolsonaro e Tarcísio dois dias depois do primeiro turno. Desde então, passou a distribuir materiais com imagens nas quais ele aparecia entre os dois candidatos.

Essa não é a primeira vez que Chico enfrenta o PT na Justiça Eleitoral. Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 24, ele precisou retirar bandeiras de apoio a Bolsonaro e Tarcísio por determinação do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), que atendeu a um pedido da coligação de Fernando Haddad (PT), candidato derrotado por Tarcísio. O tribunal apontou que os materiais estavam em locais proibidos.