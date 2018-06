Psiquiatra e advogado faltam em audiência do caso Tempesta

Foto: Arquivo - O Liberal

Arrolado como testemunha de defesa do mecânico Celso Pereira de Assis – réu confesso pela chacina da família Tempesta, em 2009, em Americana – o psiquiatra forense Guido Arturo Palomba não apareceu para depor na audiência, realizada esta semana no Fórum Criminal Central, em São Paulo. Apesar de ter solicitado a prova, o advogado do réu, João Batista de Lima Resende, também não compareceu.

Palomba é perito habilitado no Tribunal de Justiça de São Paulo desde 1975 e é conhecido nacionalmente por laudos sobre casos famosos. O depoimento foi solicitado pela defesa como forma de sustentar a tese de insanidade, a única apresentada por ele desde o início do processo.

“As provas carreadas sobre essa tese não foram uníssonas e houve contradições manifestas em dois laudos médicos oficiais, algumas, inclusive, de caráter eminentemente científico”, afirmou o advogado no pedido para ouvir o especialista.

Celso será julgado no próximo dia 14, em Piracicaba. O caso se arrasta justamente por conta da alegação da defesa de que o réu é portador de doença mental e, portanto, não deve ser condenado à prisão, mas sim a uma medida de segurança de internação.

Um laudo judicial, no entanto, descartou essa hipótese, o que fez a Justiça determinar que o processo seja analisado pelo plenário do júri. Em caso de condenação, a pena pode ser estabelecida entre 12 e 30 anos de prisão.

CRIME. O empresário Robson Tempesta, de 39 anos, e sua mulher, Ana Paula, de 33, foram mortos a tiros dentro da casa onde moravam, no Jardim Santana, em Americana. No local, funcionava o escritório de uma locadora de veículos usados em eventos de destruição de carros.

As filhas do casal, Camila, de 8 anos, e Laura, de apenas 1 ano e meio, foram sequestradas e mortas por asfixia. Em interrogatório, Celso admitiu os assassinatos.

Segundo a denúncia, os crimes ocorreram por vingança, já que Robson era suspeito de estelionato e devia dinheiro. Em 2011, Bruno Palumbo e Fabiane Pinheiro foram julgados como co-autores do crime. Ele foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão. Já ela foi condenada a 24 anos e dez meses.