Psicanalista oferece atendimento gratuito no Zincão, em Americana

Consultas são realizadas por Bruno Ferraz - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Todas as terças-feiras, das 18h às 22h, o psicanalista Bruno Ferraz se torna um ponto de apoio para a favela do Zincão, localizada no Parque da Liberdade, em Americana. Lá, ele oferece atendimento psicanalítico gratuito aos moradores, em um projeto que teve início em setembro do ano passado.

A iniciativa de fornecer psicanálise gratuita já acontecia em outros locais de Americana. Bruno prestou o serviço no CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade, onde criou um clube de leitura, e também trabalhou em assentamentos.

Após essas experiências, decidiu levar o projeto para o Zincão, com o objetivo de promover bem-estar e saúde mental para moradores em situação de vulnerabilidade social.

O projeto, atualmente, oferece três vagas de atendimento semanal para os moradores do Zincão. Existem planos para aumentar o número de consultas, mas, para que isso se concretize, é necessária a colaboração de outros profissionais – psicanalistas e psicólogos.

Além dos atendimentos individuais, o projeto também oferece palestras abertas à comunidade sobre temas como ansiedade, síndrome do pânico, depressão e psicoeducação.

Bruno conta que as consultas têm duração de uma hora. Segundo ele, o tratamento se estende pelo tempo que for necessário para a recuperação dos sintomas.

Para tornar essa iniciativa possível, o psicanalista conta com a parceria do Instituto Torre Forte, que atua no Zincão há cerca de 30 anos.

O instituto oferece cursos de corte e costura e maquiagem para as mulheres locais e apoia várias outras iniciativas que beneficiam as famílias da comunidade. A instituição disponibiliza uma sala para o psicanalista realizar os atendimentos.

A presidente do Zincão, Maria Georgina Marins, conhecida como Biliu, enfatiza a importância do trabalho de Bruno para os moradores. “Ele veio para somar. Se tivéssemos mais profissionais como ele, seria ótimo, porque há um interesse significativo nos atendimentos”, diz.

Atualmente, o Zincão conta com 200 famílias, cada uma delas com três ou quatro membros.

De acordo com Bruno, a busca por atendimento psicológico é motivada por diversos fatores, como falta de saneamento, transporte precário, insegurança alimentar, carência de suporte durante a gestação, dificuldade de perspectiva acadêmica, falta de formação profissional, baixa autoestima, conflitos conjugais decorrentes de problemas financeiros, violência e uma generalizada sensação de insegurança.

“Esses fatores explicam a maior vulnerabilidade das pessoas menos favorecidas em relação aos transtornos mentais comuns”.