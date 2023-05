Próximo mutirão de castração será no Jardim da Paz, nos dias 11 e 13 de junho

De acordo com a prefeitura, a castração é destinada aos animais com idade entre quatro meses e oito anos - Foto: Marilia Pierre - Prefeitura de Americana

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana vai realizar seu próximo mutirão de castrações de cadelas e gatas entre os dias 11 e 13 de junho, no Jardim da Paz.

De acordo com a prefeitura, a castração é destinada aos animais com idade entre quatro meses e oito anos e os tutores precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana. No dia da castração será exigido um comprovante de endereço.

O procedimento é gratuito e os animais também serão microchipados. Os tutores podem efetuar o cadastro pelos telefones do CCZ: (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.

Na semana passada, 387 animais, sendo 166 cadelas e 221 gatas, foram castrados nas dependências do CCZ, região da Praia Azul.

A ação é realizada por meio de recurso estadual, fruto de duas emendas parlamentares, sendo uma do deputado estadual Bruno Ganem (Podemos), no valor de R$ 249.916,16; e outra no valor de R$ 70 mil, do ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

Ao todo, serão 1.690 cirurgias programadas, sendo 1.300 da Clínica Veterinária Franchising e 390 castrações pela empresa Gabriele de Siqueira Gonçalves.

O objetivo da atividade, além do controle populacional, é ajudar a controlar doenças. O CCZ realiza rotineiramente a castração de cães e gatos por agendamento, porém, a execução dos procedimentos em sistema de mutirão ocorre em razão da alta demanda existente.