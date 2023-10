Próximo do PL, Chico diz ter ‘muito carinho’ pelo partido

Prefeito relembrou o início de sua trajetória política, em 1988, quando foi candidato à vice-prefeito pelo PL em chapa com Abdo Najar

Ainda sem confirmar a filiação ao PL, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), demonstrou carinho pelo partido em entrevista ao LIBERAL nesta segunda-feira (16).

Ele relembrou o início de sua trajetória política, em 1988, quando foi candidato à vice-prefeito pelo PL em chapa com Abdo Najar (que era do PSD), mas ambos foram derrotados pela composição liderada por Waldemar Tebaldi e Herb Carlini (PDT e PT, respectivamente).

“Ainda não temos uma data definida [de filiação], isso vai ser definido no ano que vem. Tenho conversado com amigos para tomar a melhor decisão, mas tenho muito carinho pelo PL.”

Além do PL, Chico passou por PSDB e PFL, antes de se filiar ao PV, em 2005. A saída do PV será motivada por um atrito com o partido na campanha presidencial de 2022.