Próximo de Silvio Santos, vereador de Americana homenageia apresentador: ‘ser humano fantástico’

Próximo de Silvio Santos, o presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (PL), homenageou o apresentador em suas redes sociais neste sábado (17), após receber a notícia do falecimento de seu ídolo.

O vereador, que é presidente de fã-clube de Silvio, chamou o comunicador de “ser humano fantástico” e disse que ele “cumpriu sua missão de alegrar milhões de brasileiros aos domingos e inspirar todo o Brasil e mundo com seu exemplo”.

Em sua conta no Instagram, Brochi publicou um vídeo de momentos em que pegou carona com Silvio, além da última foto dos dois juntos, feita em 2022.

“Tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Silvio Santos, no Baú da Felicidade, e como fã frequentar os estúdios do SBT, inclusive por três vezes no carro com ele. Todos os momentos que eu vivi no SBT foram especiais, com ele me tratando com muito amor e carinho”, disse.

Brochi se encontrou com Silvio pela primeira vez em 2004 e, desde então, visitava o apresentador e a sede do SBT a cada seis meses. Inclusive, assistiu nos bastidores à gravação do programa especial dos 43 anos da emissora, que vai ao ar nesta segunda-feira.

Colecionador de itens do apresentador, ele trabalhou por quatro anos no Baú da Felicidade e, desde os anos 90, realizava excursões para programas do SBT.

Silvio morreu na madrugada deste sábado, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1.