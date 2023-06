Prova de bolsas da FAM será realizada no dia 2 de julho

Prova de bolsas de meio de ano será presencial - Foto: Divulgação

A FAM (Faculdade de Americana) está com inscrições abertas para mais uma edição da Prova de Bolsas para o Vestibular de Inverno 2023 para os candidatos que buscam iniciar a vida no ensino superior ainda neste ano. A prova será realizada dia 2 de julho.

Nesta edição, o edital oferece 1 bolsa com 100% de desconto durante todo o curso, além de mais de 500 bolsas nos valores de 50%, 25%. Mais informações, acesse o edital no site vestibularfam.com.br

Como diferencial, a prova de bolsas de meio de ano será presencial. Após três anos de provas online, a FAM decidiu realizar a prova presencialmente, na sede da Instituição, como era realizado antes do período de pandemia.

A Faculdade de Americana possui uma das melhores notas de recredenciamento das Instituições de Ensino Superior do estado de São Paulo com nota 4. São mais de 30 opções de cursos com grande estrutura laboratorial e muitas aulas práticas e prestação de serviço para a comunidade.

“Para esta edição, decidimos voltar com as provas presenciais, com um número importante de bolsas de estudos integrais para os candidatos. A prova presencial já deixa o futuro aluno no clima da Instituição e conhece mais de perto toda a estrutura da FAM”, disse Gustavo Azzolini.