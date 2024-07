Prouni do 2º semestre oferece 470 bolsas de estudo na Região do Polo Têxtil

O Prouni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre está oferecendo 470 bolsas para a RPT (Região do Polo Têxtil), em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia. As inscrições para o processo seletivo tiveram início nesta terça-feira (23) e vão até sexta (26). De toda a região, apenas Nova Odessa não disponibiliza bolsas.

Americana é o município da região que possui mais bolsas sendo ofertadas, com 230. O curso com mais oportunidades é o de gestão de recursos humanos, que tem 10 vagas de ampla concorrência, três para PCD (Pessoas com Deficiência), além de oito para pessoas PPI (Pretos, Pardos ou Indígenas).

As oportunidades englobam tanto instituições de ensino superiores presenciais quanto EAD (Ensino À Distância).

Prouni tem 470 bolsas de estudo na Região do Polo Têxtil – Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Em seguida, aparece Hortolândia, que tem 109 bolsas sendo ofertadas. O curso com mais vagas é administração, que tem sete bolsas de ampla concorrência, três para PCD, assim como outras quatro para PPI.

A terceira cidade da região com mais oportunidades é Sumaré, com 77. O curso com mais possibilidades é direito, com 19 vagas. Do montante, nove são destinadas à ampla concorrência, duas para PCD e oito para PPI.

Santa Bárbara d’Oeste tem 54 vagas para bolsistas. Com 13 bolsas ofertadas, os cursos de administração e pedagogia possuem o maior número de vagas disponíveis. São oito bolsas de ampla concorrência, uma PCD e quatro PPI para administração, enquanto pedagogia tem sete de ampla concorrência, duas PCD e outras quatro para PPI.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e devem ser feitas via Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, pela internet.

Os resultados da primeira e segunda chamada devem ser anunciados nos dias 31 de julho e 20 de agosto, respectivamente. Todos os cursos com bolsas disponíveis podem ser consultados no site do Prouni.

Para participar, o candidato deve ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nas edições de 2022 e 2023. A nota mínima na média das cinco provas deve ser de 450 pontos, enquanto a redação não pode ter sido zerada.

Além do critério acadêmico, os candidatos devem seguir critérios socioeconômicos. Entre eles, estão renda familiar per capita que não exceda um salário-mínimo e meio para bolsas integrais, assim como três salários-mínimos para bolsas parciais, que cobrem 50% do valor total da mensalidade.

CIDADE NÚMERO DE BOLSAS Americana 230 Santa Bárbara d’Oeste 54 Sumaré 77 Hortolândia 109 Fonte: Ministério da Educação

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.