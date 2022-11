Protestos seguem há 24 dias em frente ao Tiro de Guerra

Há 24 dias manifestantes têm se reunido na Rua Florindo Cibin, no canteiro central em frente ao Tiro de Guerra, na região do São Domingos, em Americana, para pedir, entre as principais pautas, a anulação do resultado da eleição presidencial, as prisões de políticos e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), bem como a transferência do poder aos militares. A via está parcialmente bloqueada, mas é possível transitar no sentido da Av. Europa.

Manifestantes cantam o hino diariamente ao meio-dia – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A reportagem do LIBERAL esteve no local nesta quarta-feira e conversou com alguns integrantes do movimento – que não tem um líder e conta com a participação de mais de 100 pessoas. A divulgação é feita informalmente, pedindo a participação de amigos, colegas e apoiadores das pautas que dão corpo ao protesto.

Os manifestantes atuam de forma organizada. Várias barracas foram estendidas ao longo do canteiro central. Uma cozinha, que funciona por meio de doações, prepara as refeições aos integrantes. Há quatro banheiros químicos alugados no espaço.

“O pessoal da cozinha dá o sangue e não tem dinheiro de político, não. São só doações. A gente acampa e fica aqui com sol, com chuva, com temporal. E nós vamos ficar e só vamos sair daqui com a vitória”, disse um manifestante que, assim como os outros, não quis se identificar.

Todos os dias, ao meio-dia, os integrantes do protesto se reúnem em frente ao portão do TG e cantam o hino nacional, fazem orações e gritam frases pedindo para que as Forças Armadas façam uma intervenção no País.

“Nós não gritamos nomes de políticos aqui. Nenhuma vez gritamos. O que a gente quer é liberdade, é sem ditadura. Nós estamos lutando pela liberdade e não abandonaremos a nossa luta, porque não é só por nós, é por todos”, completou outra manifestante.

Os participantes afirmam que só desbloquearão a via depois que as reivindicações forem atendidas.