Protesto reúne cerca de 300 pessoas na Avenida Brasil

Cerca de 300 pessoas participaram de um protesto realizado na noite desta terça-feira(29) na Avenida Brasil, em Americana. O ato foi organizado por associações ligadas ao esporte, entre outras entidades. Os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil, pediam a saída do presidente Michel Temer e apoiavam o movimento dos caminhoneiros. Alguns pediam intervenção militar.





















De acordo com um dos organizadores, o corretor de seguros Tarso Costa, de 45 anos, que é membro do grupo Cachorro do Mato, o objetivo foi reunir os movimentos para demonstrar indignação em relação à situação do país. “É um ato sem partidos, somente com o objetivo de pedir o fim da corrupção”, afirmou.

Além de diversos grupos de jipeiros e ciclistas, fizeram parte da manifestação membros da Associação dos Antigos Atiradores de Americana.

Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (9)

Durante a caminhada, alguns manifestantes gritaram pedindo intervenção militar. “A nossa bandeira está escrito ‘Ordem e Progresso’ e, para ter progresso, nós precisamos de ordem, por isso precisamos de uma intervenção”, bradou um manifestante que não se identificou. Nem todos os participantes apoiaram o discurso.