Protesto de motoristas afeta 1.200 alunos da rede municipal

Motoristas do transporte escolar realizado pela empresa Sancetur cruzaram os braços na manhã desta quarta-feira, em Americana, afetando 1.200 alunos de escolas municipais e estaduais que dependem dos ônibus. Os veículos não circularam nas primeiras horas do dia em protesto dos trabalhadores contra a falta de pagamento do PLR (Participação de Lucros e Resultados), que deveria ter sido quitado pela empresa no dia 5 de fevereiro. No período da tarde, os ônibus voltaram a transportar estudantes. Segundo o Sindicato dos Condutores de Americana e Região, o benefício foi depositado por volta das 11 horas. O transporte coletivo urbano não foi afetado.

“O PLR deveria ter sido pago no dia 5. Não foi a primeira vez que atrasou, mas já deveria ter sido pago há 15 dias. Esperemos que a empresa tenha sensibilidade para que as pessoas não sejam prejudicadas”, explicou Nadir Migliorini, diretor do sindicato. Segundo ele, a paralisação atingiu todos os ônibus da empresa destinados ao transporte escolar, exceto as quatro linhas que atendem as crianças da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana.

Em nota, a Prefeitura de Americana explicou que o protesto foi um problema administrativo da empresa junto aos funcionários, “sem qualquer relação com os pagamentos da Administração Municipal, que estão em ordem”. O transporte escolar operado pela Sancetur atende estudantes das escolas municipais e também estaduais. No ano passado, o valor mensal repassado à empresa pela Prefeitura como pagamento pelo serviço era de R$ 876 mil.

A Sancetur também é responsável pelo transporte coletivo urbano de Americana e opera ainda em outras cidades da região. Em Indaiatuba e Paulínia também já houve protesto de funcionários da empresa por falta de pagamento de salários e direitos trabalhistas. Procurada ontem para se posicionar sobre as manifestações dos seus funcionários, a empresa não retornou o contato até o fechamento da edição.

Carona

O protesto dos motoristas do transporte escolar surpreendeu quem depende do serviço no município. Com um filho matriculado na escola Dr. João de Castro Gonçalves, no Conserva, uma mãe do condomínio Asteca, no bairro Machadinho, deu carona para outras crianças que estudam na mesma escola. O ônibus chega por volta das 6h45 da manhã para pegar o seu filho e os outros alunos e quando ela percebeu que havia algo de errado usou o próprio carro para evitar que perdessem o dia de aula. “Nem todo mundo pôde fazer isso e, com certeza, teve aluno que voltou para casa sem conseguir ir para a escola”, lamentou.