Protesto contra Bolsonaro tem baixa adesão em Americana

Ato ocorre em várias cidades do País para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a pautar o impeachment de Bolsonaro no Congresso

O protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizado na manhã deste sábado (24), na Praça Comendador Muller, no Centro, reuniu poucos manifestantes em Americana. Outros atos ocorreram simultaneamente em diversas cidades do País.

Protesto foi realizado na Praça Comendador Muller, no Centro de Americana – Foto: Divulgação

O principal foco dos protestos é a saída de Bolsonaro do governo. Os movimentos partidários estão fazendo pressão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), paute o impeachment do presidente no Congresso.

Em Americana, o ato reuniu manifestantes do município e da cidade vizinha, Santa Bárbara d’Oeste. Estavam presentes membros do PT (Partido do Trabalhadores), representado pela vereadora Professora Juliana, entre outros simpatizantes, do Psol (Partido Socialismo e Liberdade), PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e da Unegro (União de Negros e Negras pela Igualdade).

O Psol distribuiu panfletos com mensagens contra o governo Bolsonaro. “Nem vírus, nem fome: o povo quer viver. O governo Bolsonaro é o principal aliado do vírus no país. Sua política de morte tem de ser escancarada a cada dia”.

Além do impeachment, outros temas fizeram parte da mobilização. Entre os principais estão a defesa da educação, o auxílio emergencial e a aceleração da vacinação contra a Covid-19.

As reivindicações são as mesmas dos outros três protestos que foram realizados contra Bolsonaro desde maio. O último deles, em 3 de julho, foi realizado em cerca de 290 cidades do País e do exterior. Os demais atos ocorreram nos dias 19 de junho e 29 de maio.