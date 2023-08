Prorrogado até setembro, Refis já rendeu R$ 10,4 milhões à prefeitura

O prazo do Refis 2023 foi prorrogado até o dia 29 de setembro pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV). O Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos de Qualquer Natureza está ocorrendo desde abril deste ano e, por enquanto, R$ 10,4 milhões já foram creditados aos cofres públicos.

No período foram protocolados 13.890 pedidos de negociação, sendo 11.383 decorrentes de atendimentos presenciais e 2.507 realizados por meio da plataforma digital. O Refis se encerraria no final de julho, mas foi ampliado por meio do decreto nº 13.320, publicado no Diário Oficial do Município.

A secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, explica que o aumento do prazo para a renegociação vai possibilitar a prorrogação para maior adesão ao programa, como meio facilitador para que os munícipes deixem de estar inadimplentes.

“Para que se promova a diminuição da dívida ativa e o consequente incremento da arrecadação, o que também interfere positivamente no cenário econômico do município, trazendo novos ânimos aos cidadãos que, ao se livrarem de suas dívidas, passam a atuar de forma profícua na comunidade, estimulados pela nova condição de liberdade financeira”, avalia Simone.

O prefeito Chico Sardelli (PV) considera que o Refis é mais uma oportunidade para o cidadão quitar suas pendências. “Por isso, estamos ampliando o prazo, para que mais pessoas possam usufruir do benefício”, destaca Chico.