Prorrogada, vacinação contra gripe ainda tenta atingir metade do público-alvo em Americana

Expectativa é que a imunização alcance um total de 87,2 mil pessoas no município

Vacina faz com que organismo produza anticorpos para combate - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Iniciada em abril, a campanha de vacinação contra a gripe atingiu 44% do público-alvo em Americana. Segundo dados da prefeitura, até esta quarta-feira, foram vacinadas 38,7 mil pessoas contra a doença. A expectativa é de que a imunização alcance 87,2 mil pessoas.

Apesar de ainda não ter chegado à metade do público, o percentual de cobertura em Americana está acima do Estado, que vacinou 33% do esperado – a meta é 90%.

Por conta dos baixos índices de imunização, a Secretaria Estadual da Saúde prorrogou a campanha de vacinação em todo o Estado.

Em Americana, a prefeitura informou que a vacinação ocorrerá até 30 de junho, conforme orientação do Ministério da Saúde, ou até que o município esgote o estoque de vacinas.

As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h. Pode se vacinar qualquer pessoa a partir dos seis meses de vida.

O município diz que irá realizar um Dia D da vacinação, contemplando também a imunização contra a Covid-19.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a prefeitura prorrogou a campanha até a próxima quarta-feira. Neste sábado, ocorre um Dia D da vacinação na cidade. Segundo a administração, o objetivo é intensificar a imunização oferecendo um horário alternativo no final de semana.

Os moradores poderão tomar a vacina das 8 às 13h em oito UBSs – 31 de Março, Regional Zona Sul (Jardim Santa Rita), Conjunto Roberto Romano, Cruzeiro do Sul, Mollon, Europa e Cidade Nova, além do Centro de Saúde 2 (Linópolis).

Para receber a dose, é preciso comparecer com documento com foto ou certidão de nascimento, CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinas. Em caso de sintomas gripais ou diagnóstico positivo de Covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias para receber a vacinação.

Segurança

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina contra a gripe distribuída na rede municipal é considerada segura e eficaz. Ela é produzida com vírus inativados das três principais cepas do vírus H1N1 que estão em circulação no hemisfério sul.

A vacina faz com que o organismo produza anticorpos contra a infecção. Menos de 10% das pessoas que recebem a vacina desenvolvem febre, mal-estar e dores musculares, segundo o governo estadual.