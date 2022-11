Propostas indicam uma economia de R$ 2,8 milhões para a administração

A Prefeitura de Americana recebeu 22 propostas de conciliação com titulares de créditos de precatórios na esfera cível, conforme informou ao LIBERAL nesta terça-feira. De acordo com a administração, os números indicam potencial de economia de pelo menos R$ 2,8 milhões para o município.

No entanto, ainda falta o Executivo analisar toda a documentação protocolada pelos credores. Só depois a Secretaria Municipal de Fazenda terá o número de acordos efetivos e saberá, de fato, qual será o valor economizado.

Segundo a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, foram feitas 22 propostas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prazo para os credores na esfera cível encaminharem suas propostas para a prefeitura terminou no último domingo. Ao proporem acordo, eles aceitaram um desconto de 40% no crédito.

Em setembro, a administração municipal havia convocado, ao todo, 469 credores a apresentarem propostas de conciliação. Eles tinham, ao todo, R$ 109 milhões a receber do Executivo.

No final das contas, houve 22 propostas, feitas por pessoas que têm, juntas, um crédito de “um pouco mais de” R$ 7 milhões, segundo a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno. Com o deságio de 40%, elas deverão receber um total de R$ 4,2 milhões.

“Consideramos que as expectativas foram alcançadas, sendo que estamos bastante satisfeitos com o resultado. Trabalhamos, agora, para o lançamento do edital convocatório dos precatórios trabalhistas, o que deve ocorrer no início deste mês”, afirmou a secretária.

Se os acordos forem confirmados, os números deste ano devem superar os 2021, quando a prefeitura abriu pela primeira vez a possibilidade de conciliação com titulares de créditos de precatórios.

Naquela ocasião, o Executivo economizou R$ 918 mil após negociar com credores para os quais devia, ao todo, R$ 2,3 milhões. Nesses acordos, então, a prefeitura pagou R$ 1,3 milhão.