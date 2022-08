Proposta na Câmara de Americana sugere ‘orçamento impositivo’

Proposta prevê que a prefeitura seja obrigada a executar as emendas incluídas pelos parlamentares nos projetos de lei

Sessao da camara de Americana 14-07-22 (4) - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Uma proposta do vereador Vagner Malheiros (PSDB), de Americana, prevê que a prefeitura seja obrigada a executar as emendas incluídas pelos parlamentares nos projetos de lei orçamentária. Trata-se do chamado “orçamento impositivo”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nessas emendas, os vereadores propõem serviços a serem inseridos no orçamento. No entanto, nem sempre essas propostas são atendidas pela administração municipal.

No projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2023, aprovado pela câmara em junho, os parlamentares acrescentaram um total de 398 emendas. Nesse bolo, existem, inclusive, pedidos repetidos, que já tinham sido feitos dentro do orçamento deste ano, mas não foram executados.

Entre as emendas repetidas, há reivindicações para a reabertura do Hospital Infantil André Luiz e para a construção ou reforma de Unidades Básicas de Saúde, por exemplo.

Vagner Malheiros tenta mudar as regras por meio de um projeto de emenda à Lei Orgânica. O texto obriga a prefeitura a destinar até 1,2% da receita líquida para a execução de emendas. Metade do valor deverá ser aplicado na Saúde.

“Cada vereador poderá destinar estes recursos para obras e serviços públicos que atendam suas bases, sem ter que ficar dependendo do Poder Executivo”, disse o tucano ao LIBERAL.

Esse modelo vigora na esfera federal desde 2015, quando foi promulgado pelo Congresso Nacional, após aprovação do projeto que ficou conhecido como PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Orçamento Impositivo.

“O orçamento impositivo é um excelente mecanismo já aprovado e utilizado por inúmeros municípios brasileiros”, afirmou Malheiros.

Segundo ele, a mudança vai ao encontro dos anseios da população americanense. “Os vereadores conhecem os microproblemas do município, pois os mesmos circulam pelas bases, ouvem e veem as dificuldades dos moradores, em seus bairros, ruas e residências”, apontou o vereador na justificativa de seu projeto, protocolado neste mês no Legislativo.