Promotor vai recorrer para aumentar pena de assassino da família Tempesta

Após a divulgação da sentença que condenou a mais de 71 anos o mecânico Celso Pereira de Assis, o promotor de Justiça Luciano Coutinho anunciou que recorrerá ao TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) para aumentar a pena aplicada ao assassino da família Tempesta. Para o representante do MP (Ministério Público), pelo menos assassinatos das crianças mereciam ser punidos com a pena máxima prevista no Código Penal, que é de 30 anos.

“Quanto a decisão dos jurados, o Ministério Público sai satisfeito. Eles acolheram integralmente a denúncia, com todas as qualificadoras e agravantes. Quanto a dosimetria, no entanto, nós vamos recorrer porque acho que a pena poderia ser maior. Sobretudo nos casos das meninas”, disse Coutinho sobre o caso.

O objetivo, segundo o promotor, é garantir que Celso permaneça os próximos 21 anos preso, já que ele cumpriu nove e, por lei, ninguém pode passar mais do que 30 anos em regime fechado pelo mesmo processo. “O cálculo para a progressão de regime é feito com base na pena total aplicada. Portanto, quanto mais alta, maior é a possibilidade de ele ficar o período máximo preso”, ressaltou.

O promotor, que atua em Piracicaba, trabalhou no processo apenas para o julgamento, mas repetiu o que policiais, promotores e juristas de americana disseram logo após a chacina: trata-se de um dos mais bárbaros crimes da história da região. “Nos meus 19 anos de Ministério Público eu nunca havia visto um caso tão triste”, completou.

Como se trata de um réu primário – ou seja, não possui outros crimes – uma eventual progressão poderia ocorrer quando o mecânico completasse o cumprimento de 2/5 da pena. Com os 71 anos, 11 meses e 29 dias aplicados ontem, esse patamar seria atingido daqui a 19 anos.

A cunhada de Robson, Maria das Graças Mascarenhas Rodrigues, foi a única parente das vítimas a acompanhar o julgamento de ontem. Ela se disse aliviada com o veredito e espera que a família possa seguir a vida. “Toda a nossa família sofreu muito ao longo desses anos. Meu sogro, minha sogra, meu marido. Todos adoeceram esperando por esse julgamento. A Justiça dos homens foi feita. A de Deus só quando ele for julgado por Deus”, completou.