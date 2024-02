Promotor se reúne com vítimas e promete averiguar melhor acusações a dono de imobiliária

O promotor do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) Sergio Claro Buonamici, responsável pelo relatório acatado pela Justiça que resultou na liberdade provisória do empresário Rogério Luis Stoque, 42, se reuniu no fim da tarde desta sexta-feira (16) com cerca de 20 vítimas dos golpes em transações imobiliárias e prometeu averiguar melhor a situação.

Vítimas de golpes se reuniram com Buonamici nesta sexta (16) – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

O LIBERAL acompanhou a reunião e teve a oportunidade de ouvir os questionamentos dos presentes ao promotor.

Muitos deles relataram sensação de insegurança com o fato de Stoque não estar preso e contaram que foram ou continuam sendo ameaçados ou perseguidos pelo empresário e familiares e amigos do suspeito.

Por sua vez, Buonamici explicou os argumentos que foram colocados em seu relatório e admitiu que tinha conhecimento apenas do caso que levou o empresário à prisão.

Para ele, considerando apenas esse caso, a prisão preventiva não se sustenta pela falta de representação da vítima e por ser um crime (estelionato) que não colocaria o suspeito como figura perigosa para a população.

Quanto à sensação de insegurança ou possíveis ameaças e perseguições, o promotor sugeriu que os presentes fizessem declarações na Polícia Civil para que tenham registros a serem considerados nas investigações e pela Justiça.

Logo após a reunião, as vítimas saíram do local e foram para a delegacia.

Em conversa com a reportagem, Buonamici avaliou que, até o momento, o seu relatório está correto, mas afirmou que irá estudar todos os casos no fim de semana. Segundo ele, se houver elementos concretos, é possível rever a liberdade concedida.