Promotor do caso Richthofen deve trabalhar por supostas vítimas

O ex-promotor de justiça Roberto Tardelli diz que há “chances boas” de passar a integrar o time de defesa das pessoas que acusam o padre Pedro Leandro Ricardo, de Americana, de abuso sexual. Tardelli foi o promotor do caso Suzane von Richthofen – ela e os irmãos Cravinhos foram condenados em 2006 pelo assassinato dos pais da garota. Ele deve bater hoje o martelo e decidir se entra mesmo no caso. Se a decisão for positiva, diz que vai pedir que o Ministério Público acompanhe os passos do inquérito policial.

Tardelli, que se aposentou do Ministério Público em 2014 e hoje trabalha como advogado, esteve nesta quinta-feira em Americana e falou com O LIBERAL por telefone no fim da tarde. Ele diz ter conversado com a advogada Thalita Camargo da Fonseca, defensora de cinco pessoas (todas de Araras) que acusam Leandro, ex-reitor da Basílica Santo Antônio de Pádua, de abuso sexual quando o padre era pároco de uma igreja naquele município. Na época, todos eram menores. Foto: Reprodução TV Globo

Tardelli, que mora em São Paulo, disse já ter atuado em vários casos de denúncia de abuso sexual. Ele também presidiu uma ONG (Organização Não-Governamental) que atendia crianças vítimas desse tipo de crime. “O caso, do ponto de vista jurídico, é muito instigante, do ponto de vista ético, muito grave.”

Ele conversou com vítimas e disse que os abusos descritos por elas desenham um perfil “clássico” do abusador: alguém com poder sobre as vítimas e que atua, preferencialmente, entre pessoas pobres. “Muitas vezes o abusador não é uma pessoa violenta, ele é antes de mais nada um sedutor”, afirma Tardelli. “Ele tira a vítima de perto da sua família que o protege, leva para um lugar onde ele é absolutamente dominante, e aí ele executa, vamos dizer, o seu plano.”

O advogado diz que o relato das vítimas é uma narrativa “absolutamente comum” a esse tipo de crime, o que o torna mais crível.

Além de padre Leandro, que é suspeito de abuso, o bispo de Limeira, Dom Vilson Dias de Oliveira, também é alvo da apuração policial por, entre outras coisas, supostamente interferir para coagir testemunhas que poderiam depor contra seu subordinado. Os dois negam os crimes. Dom Vilson já falou em “inimigos e bandidos” e afirma que não teme a verdade. Padre Leandro tem afirmado, por meio de sua defesa, que provará sua inocência.

O advogado diz que, em casos de abuso, o criminoso não age como um “lobo solitário”. “Olha, vou te falar que é impossível você ter uma situação de abuso sexual sem que haja uma acobertamento importante por alguém que teria condições de evitá-lo.”

De acordo com o promotor, faltam detalhes para ele decidir se entra no caso. Ele e a advogada tinham um amigo em comum. “Se a gente entrar vai ser pra valer”, disse Tardelli.