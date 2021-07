Promotor de Americana é homenageado no Amapá

Americanense Eraldo Afonso Zampa que morreu em novembro, por conta do coronavírus, atuou por 29 anos no MP amapaense

O promotor de Justiça americanense Eraldo Afonso Zampa foi homenageado postumamente pelo Ministério Público do Amapá, onde atuou por 29 anos. Uma ala do órgão foi denominada como “Complexo Promotor Eraldo Afonso Zampa” durante cerimônia realizada na última segunda-feira.

Esposa e filha observam quadro que homenageia Eraldo afixado em ala de prédio onde funcionam promotorias em Macapá – Foto: MP – AP – Divulgação

Eraldo faleceu em Brasília, no dia 12 de novembro de 2020, aos 65 anos, vítima de parada cardíaca em decorrência da Covid-19. O advogado, que estava como titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Macapá, nasceu em Americana e se mudou para o Norte após se formar em direito e prestar o concurso para promotor, em 1991.

“Eraldo permaneceu aqui por 29 anos e tinha uma postura ilibada. Era muito respeitado e querido por todos. Mesmo tendo adotado Macapá, era apaixonado por Americana e, pelo menos uma vez por ano, íamos para a cidade. Ele foi um excelente marido e um pai perfeito para nossos dois filhos”, disse Sândala Maria Gomes de Barros, viúva de Eraldo. Ele deixa dois filhos, Luís Felipe, de 25 anos e Victória, de 19.

Eraldo foi filho único de Antônio Eraldo Zampa e Cacilda Kuhl, já falecidos. Criado sozinho pela mãe, passou a infância e juventude na cidade, tendo estudado no tradicional colégio de Americana, o Instituto de Educação Presidente Kennedy, hoje Escola Estadual Heitor Penteado.

Sua vida profissional começou em uma indústria têxtil do município. Depois, passou a trabalhar em uma imobiliária. Foi para Varginha, em Minas Gerais, onde estudou para ser advogado e, depois de dois anos, em 1991, passou num concurso do MP do Amapá.

“Eraldo participou dos eventos promovidos em Americana, dos desfiles e das escolas de carnaval. Ele amava a cidade. Para mim, ele era um irmão, estudou comigo e crescemos juntos. Ele era aqueles amigos que a gente conta nos dedos”, relembrou o amigo, Luiz Carlos Cecchino.